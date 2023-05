Ghana: Ajax - Un ancien joueur de Liverpool s'oppose au départ de Mohammed Kudus

Alors que Mohammed Kudus veut quitter l'Ajax d'Amsterdam, l'ancien joueur de Liverpool, John Barnes, n'est pas du même avis. Il conseille au Ghanéen de rester patient avec le club néerlandais afin de développer une constance dans ses performances.

En effet, Kudus suscite l'intérêt de grands clubs européens, dont Manchester United, Liverpool et Arsenal et aurait rejeté les offres de prolongation de contrat de l'Ajax, ce qui indique qu'il souhaite quitter le club.

Cependant, John Barnes pense que ce serait la meilleure décision à prendre si Kudus restait plus longtemps pour « apprendre un peu plus ».

« Je conseille à chaque joueur d'apprendre son métier, d'être discipliné et humble. Je conseille à chaque joueur de rester dans son club pendant une longue période pour y arriver. Mais le football est différent aujourd'hui, il a changé. Et nous voyons cela tout le temps lorsqu'un footballeur fait une bonne saison et est transféré », a déclaré Barnes à Joy FM, avant de donner son propre exemple.

« Quand je jouais, il fallait faire preuve de régularité pendant un certain temps avant d'être transféré. À moins que vous ne puissiez montrer que vous êtes capable de gérer la pression ou de faire cela sur une certaine période, et non pas sur cinq ou six matches, je conseille à tous les joueurs d'apprendre leur métier », a ajouté l'Anglais.

Cette saison, Mohammed Kudus a marqué 18 buts pour l'Ajax et a joué un rôle déterminant pour les Black Stars.