Angola: Mise en relief de la formation continue des journalistes

Dundo — Le vice-gouverneur des services techniques et des infrastructures de la province de Lunda Norte, Domingos Dala, a encouragé mardi la promotion de la formation continue des journalistes, visant à améliorer la qualité des contenus, notamment économiques.

Le gouvernant a lancé cet appel à l'ouverture du séminaire sur "l'assurance et la caisse de retraite", promu par l'Association des journalistes économiques d'Angola (AJECO), soulignant que la formation continue des professionnels des médias devrait être une priorité pour les organes et leurs partenaires (associations et syndicats).

"Les professionnels de la communication sociale doivent être dotés de connaissances de base dans divers domaines afin qu'avant de divulguer une dépêche, qu'ils aient la capacité d'interpréter, d'analyser et de comprendre, en gardant à l'esprit leur responsabilité d'informer avec équité et impartialité, en facilitant la compréhension des lecteurs, auditeurs de radio, internautes et téléspectateurs », a-t-il souligné.