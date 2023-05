Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 31 Mai 2023

Sénégal : Politique - BBY va organiser « un vaste rassemblement, le 3 juin, place de la Nation

Benno Bokk Yaakaar (BBY), la coalition de partis politiques de la majorité présidentielle, va organiser « un vaste rassemblement », le 3 juin prochain, place de la Nation, à Dakar, « pour célébrer les principes de la République », a annoncé mardi le porte-parole de l’Alliance pour la République (Apr), Seydou Guèye. « Notre coalition a décidé d’organiser un vaste rassemblement pour la République, le 3 juin 2023, sur la place de la Nation. Nous allons ainsi célébrer les principes de la République et porter encore plus haut la grandeur de la nation sénégalaise, qui est une et indivisible », a-t-il dit lors d’une conférence de presse. Plusieurs leaders politiques de la majorité présidentielle, dont le Premier ministre, Amadou Ba, ont pris part à la rencontre de BBY avec les journalistes. « Ce rassemblement est donc celui de la République, celui de la démocratie, celui du peuple sénégalais, qui est imbu des valeurs de solidarité et de paix, de sécurité et de stabilité », a ajouté Seydou Guèye. (Source : adakarr.com)

Burkina Faso : Terrorisme- Le Pm formel : « Nous ne négocierons jamais avec les groupes armés terroristes »

Le chef du gouvernement burkinabè, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, a déclaré mardi lors de son discours sur la situation nationale que le Burkina Faso ne négociera jamais avec les groupes armés terroristes. (Source : Aib)

Côte D’Ivoire :Sécurité- 6 922 interventions effectuées par Police Recours au 28 mai 2023

Créée le 20 décembre 2022, Police Recours, un outil d'alerte et de secours, qui se veut le plus proche des populations, a effectué 6 922 interventions à la date du 28 mai 2023 à Abidjan et à l’intérieur du pays. L'information a été donnée par le contrôleur général de Police, Siaka Dosso, préfet de police d'Abidjan, ce mardi 30 mai 2023 au Plateau, au cours de la tribune d'échange "Tout savoir sur (TSS)" du Centre d'Information et de Communication gouvernementale (CICG), qui traitait la thématique relative à la nouvelle unité de police "Police Recours".« L'aide aux populations se chiffre à 6 922 sur la période allant du 20 décembre 2022 au 28 mai 2023 », a déclaré le général Siaka Dosso. De ce chiffre, on dénombre 6 484 cas d'orientation des usagers, 91 interpellations, 183 cas de gestion des accidents de la route, 89 usagers en détresse secourus, 8 enfants retrouvés et remis à leurs parents, 8 alertes incendies, 6 objets retrouvés dont une somme de 5 262 000 FCFA sur une victime d'accident de la circulation, 53 cas de fluidité de la circulation. Selon lui, la mission de Police Recours consiste à apporter une réponse rapide aux différentes alertes et préoccupations des populations. (Source : abidjan.net)

Mali : Maintien de la paix - 190 Casques bleus tués durant les dix dernières années

Cent quatre-vingt-dix Casques bleus ont été tués au Mali ''de 2013 à nos jours'', a déclaré lundi à Bamako le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali et chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA), El-Ghassim Wane. En dehors des décédés, il y a des « centaines de Casques bleus blessés, dont certains handicapés à vie, au cours de leur déploiement au Mali », a ajouté M. Wane qui s'exprimait lors de la cérémonie de célébration de la Journée internationale des Casques bleus, placée sous le thème « La paix commence avec moi ». La MINUSMA, dont la mission a été prolongée jusqu'au 30 juin 2023 compte 13.289 soldats et 1.920 policiers avec pour principale mission l'appui à la mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali (Apr) ainsi que l'aboutissement de la transition politique. (Source : abamako.com)

Guinée : Santé- L’ex- Premier ministre Kassory toujours en soins intensifs

Qu’est-ce que bloque réellement l’évacuation de Kassory Fofana dont l’état de santé s’est dégradé ces derniers jours ? Plusieurs jours après avoir été admis aux soins intensifs dans une clinique de la place, l’état de santé de l’ancien premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana ne serait toujours pas amélioré. En tout cas c’est le témoignage d’un de ses proches. Interrogée le mardi 30 mai 2023 par notre rédaction, Habib Baldé nous a confié que Kassory Fofana se trouve toujours aux soins intensifs. Plus loin, cet ancien député affirme que les autorités de la transition sont silencieuses face à l’évacuation ou non du président du Rpg arc-en-ciel. « Que ce soit sa famille biologique, sa famille politique ou ses amis, ce que nous demandons, ce qu’on le laisse aller se soigner. Parce que vous ne pouvez juger que quelqu’un est bien portant. Vous ne pouvez pas juger quelqu’un qui est mort parce que nous avons vu le cas de Lounceny Camara. Donc nous alertons pour éviter que ces cas ne se répètent », a alerté cet ancien collaborateur de Kassory Fofana.(Source : africaguinee.com)

Cameroun : Secteur de la santé- Les professionnels en grève du secteur

Au Cameroun, la grève des personnels de santé des hôpitaux publics dure depuis plus d'une semaine désormais. A l'origine de ce mouvement : le fait que 27.000 employés des hôpitaux ne sont plus payés depuis dix ans… leurs salaires se limitant au versement ponctuel de diverses primes. A ceci s'ajoute le fait qu'ils travaillent sans contrat et sans couverture sociale. Après plusieurs réunions de crises, aucun accord n'a été trouvé entre le gouvernement et le personnel soignant. La grève pourrait se généraliser dans tous les hôpitaux publics du Cameroun dans les prochains jours.Au centre des urgences de Yaoundé, l'ambiance est inhabituelle. Une cinquantaine d'hommes et de femmes en blouse sont assis à même le sol, pancartes en main, scandant des messages pour dénoncer leur situation. (Source : Dw)

Rdc : Crime contre l’humanité- Le procureur de la Cpi appelle à l'unité face aux crimes

En visite à l’hôpital de Panzi à Bukavu, dans le Sud-Kivu en Rdc lundi, le procureur général de la Cour pénale internationale a appelé à une nouvelle méthode de travail pour lutter contre les crimes de guerre dans le pays.« L'heure est à l'action collective, pour que les enfants qui naissent, les beaux enfants que j'ai vus, nés de mères qui ont des enfants, soient la dernière génération à naître dans ces circonstances forcées. », a déclaré Karim Khan, procureur général de la Cour pénale internationale.(Source : africanews)

Djibouti : Accord de défense- Djibouti et Paris lancent la revue des textes

La France et Djibouti ont lancé mardi 30 mai l'examen de l'accord de défense qui lie Paris et ce pays stratégiquement placé sur la corne de l'Afrique. Les ministres français des Affaires étrangères Catherine Colonna et des Armées Sébastien Lecornu ont reçu à Paris Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et Hassan Omar Mohamed Bourhan, ministre de la Défense, selon un communiqué conjoint des ministères français.« Les quatre ministres ont réaffirmé leur volonté commune de poursuivre le partenariat stratégique entre la France et Djibouti et d’approfondir la relation bilatérale, dans tous les domaines de coopération », selon le communiqué. (Source : africanews)