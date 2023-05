Burkina Faso: Discours sur la situation de la Nation - 'La peur a changé de camp, les bandits armés reculent partout sur le territoire', Premier ministre

Six mois après son premier discours de politique générale prononcé devant les députés de l'Assemblé législative de transition (ALT), le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambèla s'est présenté à nouveau face aux parlementaires ce mardi 30 mai 2023 pour dresser le bilan à mi-parcours des actions menées par son gouvernement.

« Nous avons passé des nuits sans sommeil, secoués par les multiples soubresauts qui nous parviennent des quatre coins du pays. Dans le même temps, il nous a fallu revisiter tous les secteurs de l'État, frapper à beaucoup de portes », a déclaré d'entrée de jeu le chef du gouvernement.

Conformément à la charte de la Transition, la sécurisation du territoire national aura été au coeur des actions menées par le gouvernement Kyelem courant les six derniers mois.

Pour un meilleur maillage du territoire, d'après le Premier ministre, les autorités de Transition ont « créé trois autres régions militaires, portant le nombre à six régions militaires. Six bataillons d'intervention rapide (B.I.R.), six légions de gendarmerie, deux nouvelles bases aériennes ».

A cela s'ajoute le recrutement de plusieurs dizaines de milliers de soldats et de Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), a détaillé Me Kyelem de Tambèla.

« Le nombre des VDP est appelé à croître », à expliquer le chef du gouvernement. « Notre ambition est de porter le nombre des VDP à cent mille et même au-delà, afin que les populations, en tout temps, soient en mesure d'assurer elles-mêmes leur propre sécurité », a-t-il ajouté.

Pour armer ces combattants nouvellement recrutés, le gouvernement s'est tourné vers d'autres partenaires qui, à en croire les propos du Premier ministre, seraient favorables à aider le pays dans l'acquisition d'armements à bon prix, parmi ces partenaires, le chef du gouvernement a cité la Fédération de Russie, la République populaire de Chine et la Turquie.

« Non seulement des équipements ont été acquis, mais ils ont été acquis à des coûts relativement faibles (...) Des armes performantes cinq à dix fois moins chères. Ce qui nous permet d'avoir une plus grande quantité d'armes efficaces avec moins d'argent. Et surtout de mieux utiliser l'argent du contribuable », a-t-il soutenu.

Quant aux voix qui appellent à la négociation, le chef du gouvernement se veut clair, « nous ne négocierons jamais, ni l'intégrité territoriale du Burkina Faso, ni sa souveraineté. Nous défendrons notre territoire et nos populations coûte que coûte », a-t-il martelé.

Concernant la situation humanitaire, Me Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambèla a assuré qu'à la date du 23 mai 2023, ce sont plus de 20 457 ménages, comprenant plus de 125 227 personnes, qui sont retournés dans leurs localités d'origine.

Pour la saison pluvieuse qui s'annonce, le patron du gouvernement a assuré que « des projets sont initiés pour procurer de meilleurs abris aux déplacés et assurer leur insertion dans l'agriculture et l'élevage ».

Le Gouvernement a également apporté assistance à « plus de trois millions de personnes grâce à un financement cumulé de l'État et des partenaires humanitaires », a ajouté Me Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela

Relevant le cas des élèves affectés par cette situation sécuritaire, il a assuré que de nombreux élèves déplacés internes ont été re-scolarisé. Ces élèves PDI ont bénéficié de bourses, de kits et de la prise en charge des frais de scolarité, ce, grâce à une « stratégie d'éducation en situation d'urgence » mise en place par le Gouvernement.

La mise en oeuvre de certains projets de stabilisation comme le Programme d'urgence et de développement territorial (PUDTR), le Projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel (PCRSS) et le plan de stabilisation de l'axe Ouaga-Kaya-Dori ont également permis de doter les communautés d'ouvrage d'adduction d'eau potable, d'assainissement, de formations sanitaires, et de financer des microprojets agro-pastoraux des jeunes et femmes déplacés internes.

Avec l'opérationnalisation du Centre opérationnel de veille, d'alerte et de coordination des opérations de secours (COVACOS) et la poursuite de la mise en place des Plans ORSEC dans les provinces, les actions en matière de protection civile vont se poursuivre.

Discours sur la situation national : des Députés se prononcent

*Honorable Tindano Yentema Arnaud président du groupe parlementaire désigné par les partis politiques.

« Nos premières impressions sont qu'il Ya beaucoup à faire, il y a du pain sur la planche, le travail sera de longue haleine, il faudra de la détermination pour qu'on puisse y arriver. La situation sécuritaire occupe toujours le premier plan ensuite le secteur éducatif, la santé et les reformes éducatives doivent aller de pair avec la vision du gouvernement qui est celui de redéfinir les besoins du pays et les axes de développement par rapport aux nouveaux partenaires que nous sommes en train de consolider à travers les échanges. »

