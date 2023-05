Angola: L'Avis du Compte général de l'État 2021 avec plus de 90 recommandations

Luanda — La Cour des comptes a rendu, ce mardi, à l'Assemblée nationale, l'avis technique sur le compte général de l'État relatif à l'exercice 2021, contenant 98 recommandations, dont 59 avaient été faite l'année précédente.

Le document a été remis par le juge de la Cour des comptes, Domingas Alexandre Garcia, à la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira.

Le document contient des recommandations pour les institutions qui reçoivent de l'argent du budget général de l'État pour qu'elles améliorent les aspects techniques et juridiques, dans la préparation des rapports de reddition de comptes au cours des prochains exercices.

Respect des principes de bonne gouvernance

La présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a déclaré : «avec cet acte, nous nous conformons à un précepte légal dans le cadre de l'inspection de l'Assemblée nationale, pour garantir la transparence et la responsabilité des affaires publiques et le respect des principes de bonne gouvernance».

Le Compte général de l'Etat (CGE) est l'ensemble des états financiers, des documents comptables, budgétaires et financiers et des rapports de performance de gestion, correspondant aux actes de gestion budgétaire, financière, patrimoniale et opérationnelle et de garde des biens et valeurs publics.

Le document susmentionné comprend les comptes de tous les organes de l'Administration centrale et locale de l'Etat et des services, des instituts publics et des caisses autonomes, ainsi que de la sécurité sociale et des entités de souveraineté.

La Cour de comptes transmet à l'Assemblée nationale l'avis technique sur le CGE accompagné du rapport annuel qui doit contenir un résumé des délibérations juridictionnelles se rapportant à l'exercice en cours et propose les mesures à adopter pour améliorer la gestion financière des ressources publiques.