Sénégal: Meeting international d'athlétisme de Dakar - Les Sénégalais en vedette

La piste de l'annexe du stade Abdoulaye Wade a abrité, samedi dernier, pour son deuxième grand évènement, le meeting international d'athlétisme labellisé «Bronze» à l'initiative de la Fédération sénégalaise d'athlétisme (Fsa). Lors de cette belle compétition, les athlètes sénégalais se sont illustrés dans leurs différentes catégories.

Tous les yeux étaient rivés, samedi dernier, sur la nouvelle piste de l'annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, un bijou dédié à l'athlétisme qui a accueilli son deuxième évènement continental. Il s'agissait du Meeting international d'athlétisme auquel ont pris part des athlètes de 17 nationalités différentes, dont 150 internationaux. Durant cette 10e édition suivie par un public très nombreux dans une ambiance folle, les athlètes ont rivalisé d'ardeur dans leurs différentes catégories. Les espoirs sénégalais, comme lors de la précédente édition, ont encore montré force et détermination devant leurs pairs avec notamment le spécialiste du 400 m plat, Cheikh Tidiane Diouf qui s'est imposé dans son épreuve avec un chrono de 47"53. «Je ne suis pas satisfait de ma prestation, car je n'ai pas battu mon record personnel qui est de 45"56», a-t-il soutenu. Et d'ajouter : «Quand je cours, c'est pour améliorer ma performance, mais avec le vent qu'il y avait ce n'était pas du tout facile». L'objectif pour Cheikh Tidiane Diouf est désormais de «(se) concentrer sur les Jeux africains et les championnats du monde. Juste derrière lui, est arrivé son compatriote Frederick Mendy avec une performance de 47"62 suivi du Français Elliot Gomis (47"68).»

Le hurdler Louis François Mendy s'est octroyé la première place du 110m haies comme lors des championnats de France des clubs disputé à Dijon, la semaine dernière où il avait amélioré son record personnel avec un temps de 13"41. Sans difficulté, il s'est imposé avec un chrono de 13"49 devant Saguirou Badamassi du Nigeria (13"59) et le Sénégalais Lassana Marcio (14"16). Amath Faye a confirmé sa régularité au saut en longueur en s'emparant de la première place avec un bond de 8,13 m, devant son compatriote sénégalais Lys Mendy (7,45 m) qui a fait mieux que l'année dernière, où il avait atterri à 7,32 m. Le Burundais Soumaila Sabo s'est classé 3ème avec 7,38 m.

Les Sénégalaises aussi ont été efficaces durant ce Meeting avec Saly Sarr qui a réalisé 13,74m au triple saut, devançant son compatriote Sangoné Kandji classée 3ème avec une marque de 13,38m, derrière Véronique Kossenda Rey avec un bond de 13,68 m. Safiétou Boye s'est également illustrée au 100 m plat avec un chrono de 13"98, elle est suivie de Madina Touré du Burundi (14"39) et de Maguette Ndiaye (14"41).

Tous les athlètes sénégalais interrogés ont salué cette 10ème édition, la 2ème de suite à l'annexe de stade Abdoulaye Wade de Diamniadio après 7 ans d'interruption. Ils ont réclamé plus d'accompagnement des autorités compétentes.

Satisfécit des organisateurs

Bara Thiam, premier vice-président de la Fsa et directeur du Meeting, a exprimé sa satisfaction par rapport à l'organisation de l'événement. Il a rappelé que l'année dernière, le défi, c'était de relancer la compétition qui avait disparu des tablettes depuis 7 ans. Et pour cette 10ème édition qui est la deuxième de rang tenue au stade Abdoulaye Wade, «non seulement l'organisation a été parfaite, mais aussi le public a répondu présent et c'était l'objectif recherché», s'est-il félicité.

D'où son optimisme : «Nous avons, aujourd'hui, les arguments qu'il faut pour prétendre à un Meeting labellisé argent. On a épluché le cahier de charges avant l'organisation de cette épreuve, avec les consignes à respecter à la lettre. Et je n'ai reçu aucune information dénonçant le non-respect de ces consignes aux plans technique, de l'hébergement et de l'organisation de manière générale». C'est pourquoi Bara Thiam a soutenu que «nous osons espérer que l'année prochaine, si on demande le meeting «Argent», on nous l'accordera par rapport à ce qui se fait au niveau de la sous-région, avec plus de 150 athlètes qui étaient présents», a-t-il laissé entendre.