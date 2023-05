Congo-Kinshasa: Rencontres dramaturgiques de Kinshasa - La troisième édition ouvre ses rideaux le 1er juin

Le festival des lectures théâtrales du Tarmac des auteurs, qui se tiendra à Kinshasa jusqu'au 4 juin, débutera le 1er juin dans la soirée avec Humanité, pièce inspirée de Lettres à l'humanité de l'écrivain, dramaturge et metteur en scène, José Pliya.

Pour son ouverture, la troisième édition des « Rencontres dramaturgiques de Kinshasa » a fait le choix judicieux de mettre en lumière la pièce d'un auteur remarquable, tenu pour « une des incontestables figures marquantes de l'écriture dramatique francophone ». Avec Humanité, le Tarmac des auteurs propose une version de Lettres à l'humanité mise en espace par la comédienne et chanteuse congolaise, Christine Mwimba Way Ilunga, dite Tinah Way.

Ce ne sera pas la première fois qu'une oeuvre du dramaturge français d'origine béninoise, José Pliya, soit réaménagée. En effet, l'on apprend que ses pièces ont l'avantage d'être « traduites, créées et recréées, et souvent primées ». Kinshasa va donc découvrir Humanité dans une scénographie réalisée par le scénographe et plasticien belge, Yoris Van Den Houte.

Directeur artistique des « Rencontres dramaturgiques de Kinshasa », Israël Tshipamba a annoncé avec enthousiasme la tenue de la nouvelle édition qui offre la part belle aux dames. En effet, au comédien et metteur en scène de préciser que, « cette année, la programmation est pensée par deux artistes, Aminata Abdoulaye Hama du Niger et Tinah Mwimba Ilunga de la RDC ».

Qui plus est, ces troisièmes rencontres promettent de l'animation. L'affiche qui compte une cinquantaine d'artistes comédiens et musiciens annonce un événement bien festif autour des textes de divers horizons.

Toutes les soirées du festival débuteront à partir de 20h30, quitte à donner l'opportunité aux travailleurs d'assister aux représentations et de ne pas en manquer les débuts. Le Tarmac des auteurs, qui peut accueillir près d'une centaine de personnes, s'attend à recevoir un public nombreux.

Du reste, tous ceux qui feront le déplacement pour le théâtre de Kintambo sont d'office, prévient le maître des céans, Israël Tshipamba des « invités de marque ». Participer aux « Rencontres dramaturgiques de Kinshasa » reviendrait, a-t-il fait savoir, à « partager des moments forts » de cette troisième édition.