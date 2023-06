Afrique: Eliminatoires CAN 2023 - Les Diables Rouges locaux annoncent les couleurs

Les Diables rouges seniors recevront, le 18 juin, au stade Alphonse-Massamba-Débat, les Aigles du Mali, dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2023 décalée en janvier 2024, en Côte d'Ivoire. En attendant la publication de la liste définitive dans laquelle figureront sans nul doute les joueurs de la diaspora , le sélectionneur national, Paul Put, a débuté la préparation, le 29 mai, avec la première mouture de vingt-quatre joueurs locaux présélectionnés.

Le match décisif qui pourrait sceller l'avenir du Onze national dans la campagne de qualification mérite d'être préparé avec beaucoup de sérieux. Deuxième du groupe à égalité des points avec la Gambie (six), le Congo doit à tout prix l'emporter pour revenir à la hauteur de son adversaire et renforcer ses chances de qualification. Un autre résultat compromettrait ses chances, surtout si la Gambie s'impose face au Soudan du Sud.

L'enjeu est de taille. En attendant la liste définitive, vingt-quatre joueurs locaux sont présélectionnés parmi lesquels ceux ayant déjà vécu les grands moments avec l'équipe nationale comme le gardien Pavhel Ndzila, les défenseurs Varel Rozan et Béranger Itoua, le milieu du terrain Harvy Italy Ossété et l'attaquant Prince Vinny Ibara (au pays depuis quelque temps).

Cette liste a été renforcée par la présence de plusieurs Diables rouges de moins de 23 ans qui préparent la phase finale de la CAN au Maroc, prévue du 24 juin au 8 juillet .

Il s'agit du gardien de but Bissila Foutou, des défenseurs Jacques Geordy Ndecket Bowamba, Roussel Ngoulou Mbani, Hernest Malonga et Saikou Djigo; des milieux du terrain Davarel Diambomba et Borel Tomandzoto; et des attaquants Domi Jaurès Massoumou et Prince Ardy Soussou Ilendo. Quelques jeunes joueurs brillants en championnat comme Josna Loulendo et Yannick Linouaka ont tapé dans l'oeil du sélectionneur.

Les vingt-quatre joueurs locaux présélectionnés

Gardiens : Pavhel Ndzila, Chili Ngakosso et Dhody Guelor Bissila Foutou.

Défenseurs : Faria Jobel Ondongo, Beranger Itoua, Roussel Ngoulou Mbani , Varel Rozan, Geordy Ndecket Bowamba, Hernest Malonga, Vicalor Odzalambaye, Saikou Djigo.

Milieux de terrain : Borel Tomandzoto, Davarel Diambomba, Julio Nganzami, Junior Ngoma , Prince Soussou Ilendo, Yannick Linouaka, Harvy Italy Ossété.

Attaquants: Prince Vinny Ibara Doniama, Domi Jaurès Massoumou, Clemar Toulouenga, Christ Bimbabou, Josna Loulendo et Yann Kouori Ngatsé.