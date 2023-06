Congo-Brazzaville: Formation qualifiante - Hugues Ngouélondélé visite à Paris le Centre du Lycée polyvalent Albert-de-Mun

Préoccupé par l'obtention d'une offre large et diversifiée dans le cadre de la formation, le ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi du Congo, Hugues Ngouélondélé, a visité le Centre de formation du lycée polyvalent Albert-de-Mun, en vue d'une future implantation d'un centre régional de métiers de l'hôtellerie et de la restauration à Brazzaville.

Le 29 mai, jour de la pentecôte, accueilli par Patrice Hauchard, directeur au lycée hôtelier Albert-de-Mun, le ministre congolais et Patrick Tsiba, directeur général du Fonds national d'appui à l'employabilité et l'apprentissage (Fonea), bras technique ministériel, ont eu une séance de travail et une visite guidée du Centre de formation de cet établissement, temple du savoir en matière de formations dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration.

Cette visite revêtait un caractère exceptionnel du fait d'avoir choisi ce centre disposant d'un référentiel de métiers et d'une ingénierie de formation reconnue.

De ce fait, l'objectif était de faire aboutir les pourparlers et, dans la foulée, prévoir, dans un délai bref, l'implantation d'un centre similaire au niveau de la sous-région, à Brazzaville, axé sur la formation qualifiante des jeunes congolais du Brevet d'études du premier cycle au Brevet de technicien supérieur.

Les premiers jalons ont permis aux deux parties d'envisager les premiers modules qui porteront uniquement sur la formation des formateurs à Brazzaville pour la partie théorique, et, pour la phase pratique, en France.

La création du centre régional permettrait au gouvernement de s'inscrire dans une logique de diplomatie économique et, par la même occasion, soutenir le tourisme congolais inscrit au Plan national de développement 2022-2026, comme étant l'un des six piliers.