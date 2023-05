Maroc: Province de Ouarzazate - M. Sadiki visite et lance plusieurs projets de développement agricole et rural

Ouarzazate — Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a effectué mardi une visite de terrain au niveau de la Province de Ouarzazate, consacrée au suivi et au lancement de plusieurs projets de développement agricole et rural.

La visite du ministre, qui était accompagné notamment du Wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d'Errachidia, Yahdih Bouchaab, du président de la région de Drâa-Tafilalet, Hro Abrou, de professionnels et d'élus, a porté sur la présentation du plan agricole régional de la stratégie Génération Green dans la Province de Ouarzazate.

Elle a porté également sur la présentation des réalisations du programme de réduction des disparités territoriales et sociales (PRDTS), les réalisations du programme de réduction de l'impact du déficit pluviométrique (PRIDP), la présentation du programme de lutte contre les incendies et l'aménagement des oasis, du programme de développement pastoral ainsi que le programme de développement de la filière du pommier dans la province.

Au niveau de la commune territoriale d'Aït Zineb, le ministre a pris connaissance du plan agricole régional de la stratégie Génération Green à l'échelle de la province de Ouarzazate. D'un budget de plus de 1 Milliard de Dirhams, la déclinaison du plan d'action régional a été opérée en tenant compte des contraintes et potentialités de la province.

Au niveau de la commune territoriale d'Aït Zineb, le Ministre s'est enquis de l'état d'avancement du programme de réduction des disparités territoriales et sociales (PRDTS).

D'un montant global de 148,4 Millions de Dirhams, ce programme porte sur la construction de 6 routes et 2 ouvrages d'art. Il a permis le désenclavement de 40 douars relevant de 7 communes territoriales de la province de Ouarzazate.

L'ensemble des projets prévus ont été réalisés et le projet d'ouvrage d'art d'Iriri est à un taux d'exécution de 75 %. D'un montant de 6,7 Millions de dirhams, ce projet consiste à construire un ouvrage type dalot composé de 8 ouvertures et une piste d'accès de 1,3 Km.

Au niveau de la commune territoriale d'Aït Zineb, le responsable a pris connaissance du programme de lutte contre les incendies et l'aménagement des oasis de la région Drâa-Tafilalet.

A cette occasion, et dans la cadre de la convention régionale portant sur la réalisation du programme, M Sadiki a présidé la distribution de 6 kits de matériel et équipements d'intervention rapide contre les incendies au profit de 06 associations au niveau des oasis de Skoura, Fint et Ouhmidi.

Cette opération vise à contribuer à l'auto-protection, l'anticipation et l'augmentation de l'efficacité des interventions contre les incendies.

Au niveau de la commune territoriale Khouzama, le ministre a pris connaissance de l'état d'avancement des réalisations du programme de développement pastoral.

D'un investissement global de 97 MDH portant sur une superficie de 40.000 ha, ce programme a pour principaux objectifs d'asseoir les bases d'une gestion durable des ressources pastorales et l'amélioration du revenu des éleveurs.

Il comporte l'amélioration des parcours, la construction et l'aménagement d'infrastructures pastorales de base, notamment les points d'eau, les abris pour bétail, les centres d'affouragement et les pistes pastorales, ainsi que l'accompagnement des éleveurs et organisations professionnelles pastorales.

Par ailleurs, le ministre a visité un élevage de race ovine Siroua. Les races ovines noire de Siroua et blanche de montagne sont réputées par la qualité de leur laine, à l'origine de la renommée du tapis de Taznakhte ou tapis des Aït Ouaouzguite de renommée internationale.

Aussi, pour conserver cette race et améliorer les performances de cette race, il a été procédé à la création de deux groupements ANOC (Association nationale des éleveurs ovins et caprins), le premier regroupant les éleveurs des communes territoriales d'Iznaguen, Ouisselssate et la municipalité de Taznakhte (Groupement Siroua grand Taznakhte), et le second ceux des communes de Khouzama et Siroua (Groupement Anzal).

Le nombre d'adhérents actuels à ces deux groupements est de 191, possédant un effectif total de 33.000 têtes ovines.

Dans ce cadre, M. Sadiki a pris connaissance de l'état d'avancement du programme de réduction de l'impact du déficit pluviométrique. D'un montant de 27 MDH, ce programme bénéficie à près de 30.000 agriculteurs. A un taux de réalisation de 80 %, il porte principalement sur la distribution d'aliments de bétail subventionnés, l'abreuvement du cheptel et l'aménagement hydro-agricole.

Au niveau de la même commune, le ministre a pris connaissance du bilan de développement de la filière pommier dans la province de Ouarzazate et visité une unité de conditionnement et de valorisation du pommier. A cette occasion, le Ministre a lancé les travaux de construction d'une unité de transformation des pommes.

Le projet de développement de la filière pommier dans la province 2015-2023 concerne les communes territoriales de Khouzama, Siroua, Ighrem N'Ougdal, Tidili, Telouet, Ghessat et Iminoulaouen.

D'un montant global de 204,8 MDH, ce projet porte sur l'aménagement hydro-agricole, l'équipement des exploitations agricoles, la plantation, la construction et l'équipement de 3 unités de valorisation et l'encadrement technique des agriculteurs.

Le ministre a également pris connaissance des réalisations du projet de développement rural des montagnes de l'Atlas dans la province d'Ouarzazate 2017-2023 (PDRMA).

D'un montant de 176 MDH, ce projet vise l'amélioration des revenus des populations des zones de montagne, la promotion des filières de production, l'intégration au marché et la gestion durable des ressources naturelles.

Avec un taux de réalisation de 71 %, le projet cible 12.700 ménages (75.250 habitants) relevant des communes territoriales de montagne.