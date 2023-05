Soudan: La trêve a été reconduite pour cinq jours, alors que des bombardements ont eu lieu dans plusieurs localités

Khartoum — La trêve entre les Forces armées soudanaises (SAF) et les Forces de soutien rapide (RSF), entrée en vigueur le 22 mai et prévue pour sept jours, a été renouvelée pour cinq jours supplémentaires. Selon des sources locales, un accord a été conclu entre les parties soudanaises lors d'une réunion à Jeddah, avec la médiation de l'Arabie Saoudite et des Etats-Unis.

Cependant, les combats se poursuivent tant à Khartoum que dans d'autres provinces, notamment au Darfour et au Kordofan. L'accord, violé à plusieurs reprises depuis son entrée en vigueur le 22 mai, prévoit l'évacuation des militaires des structures sanitaires utilisées comme bouclier par les forces d'urgence contre les bombardements aériens, mais aucun hôpital occupé n'a été libéré jusqu'à présent.

Au Darfour, le gouverneur a appelé la population à se procurer des armes pour se défendre contre les attaques.

Selon un rapport de l'UNICEF, six semaines après le début du conflit, plus de 13,6 millions d'enfants ont désespérément besoin d'une aide humanitaire. Le besoin d'aide humanitaire n'a jamais été aussi grand pour les enfants du Soudan, indique la note. Sans une réponse humanitaire immédiate et de grande envergure, les conséquences des déplacements, le manque de services sociaux de base et de protection auront des effets dévastateurs -à long terme- sur les enfants, prévient l'organisation.