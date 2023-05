Ile Maurice: Natation | Jeux des îles de l'océan indien (1985) - Quand Sultan Beeharry devint roi

Il est des hommes qui marquent leur temps et un peuple. Sultan Beeharry en fait partie. Vainqueur du 100m brasse devant deux nageurs réunionnais, pourtant largement favoris au départ, il s'est emparé de la première médaille mauricienne en natation depuis les premiers JIOI, en 1979, à la Réunion. C'est ce qui lui a valu d'être acclamé comme un roi à la piscine Serge-Alfred, le 26 août 1985.

Lorsque les Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) ont vu le jour, fin des années 70, et qu'ils ont été organisés en 1979 à l'île de la Réunion, Maurice n'était pas dotée d'infrastructures adéquates permettant à ses nageurs d'accomplir des exploits dans l'eau. C'est dans ce contexte que les Réunionnais ont réalisé une razzia de médailles en natation aux premiers JIOI en 1979 à l'île soeur.

Toutefois, la victoire de Sultan Beeharry, le 26 août 1985, aux JIOI, à la piscine SergeAlfred, restera dans les annales de la natation mauricienne. Sur le papier, ce sont les Réunionnais Brement et Schamber qui étaient favoris pour - soit l'un, soit l'autre - remporter l'épreuve. À cette époque, ils valaient 1 minute et 14 secondes au 100m brasse.

Sultan Beeharry, lui, valait 1 minute, 18 secondes et 67 centièmes, soit le record de Maurice sur cette distance avant la finale de cette épreuve. Le départ a été donné mais ce ne sont pas les athlètes réunionnais qui l'ont emporté mais bien un Mauricien. Sultan Beeharry a été crédité de 1 minute, 13 secondes et 98 centièmes. Ses adversaires, Brement et Schamber, ont, eux, réalisé 1 minute, 14 secondes et 18 centièmes et 1 minute, 18 secondes et 57 centièmes.

Très concentré depuis la chambre d'appel, avant de monter sur le plot de départ, Sultan Beeharry n'avait pas réalisé qu'il l'avait emporté et surtout qu'il avait abaissé son propre record national de 5 secondes. «En touchant le mur, je n'avais pas compris que j'avais pu accomplir un tel temps. Quand j'ai vu que ce chrono était attribué au 2e couloir, où j'étais engagé, j'ai compris que c'était moi qui l'avais réalisé. Abaisser mon record de 5 secondes a été un choc pour moi. C'était inattendu car, au départ, je n'avais que le 5e temps d'engagement en finale. Quand je réalise enfin ce que j'ai fait, je lève les bras et le public, dans les gradins, est en liesse», raconte Sultan Beeharry.

La médaille d'or de Sultan Beeharry représente beaucoup pour lui. «Pour moi, cette victoire est l'événement marquant de ma vie. Elle fait partie de moi. Après 37 années, il y a encore des gens que je n'avais jamais rencontrés auparavant et qui me félicitent pour ce que j'ai réalisé ce jour-là», dit le médaillé d'or.

Notons que Sultan Beeharry a commencé la natation à 11 ans, en 1970, sous la férule de Richard Meeterjoye. Il a, d'abord, connu l'eau froide du Chiende-plomb, lieu où se trouve le Caudan actuellement. Il a remporté à plusieurs reprises l'unique compétition de natation de l'année organisée par la capitale, soit lors de la quinzaine civique de la municipalité de Port-Louis.

À 21 ans, il a rejoint la Special Mobile Force. Dès 1984 et jusqu'aux JIOI de 1985, il a écouté les consignes de John Pennebaker, citoyen américain dépêché par l'ambassade des États-Unis à Maurice et dont le ministère des Sports mauricien avait requis les services pour les JIOI. Sultan Beeharry s'entraînait alors à la piscine du Gymkhana le matin et celle de la SMF le soir. Enfin, en 1988, Sultan Beeharry a mis fin à sa carrière.