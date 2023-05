Ile Maurice: Affaire Mike Brasse - Preuves insuffisantes contre Mario Nobin

Encore un procès qui fait flop. Trois ans après l'ouverture de l'enquête, plus aucune charge ne pèse sur les épaules de l'ancien commissaire de police pour l'octroi de passeport à Mike Brasse.

La magistrate Nitisha Seebaluck, présidant le tribunal de Port-Louis, a rayé hier les charges provisoires de «public official using his office for gratification» à l'encontre de Mario Nobin, ancien commissaire de police et des prisons.

Cette décision fait suite à une demande de Me Nataraj Muneesamy, représentant du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), qui a plaidé pour l'abandon des charges. Il a argué que les preuves étaient insuffisantes pour soutenir une accusation provisoire trois ans après l'ouverture de l'enquête.

L'accusation provisoire avait été portée devant le tribunal de Port-Louis le 20 décembre 2020, en vertu de l'article 7 (i) de la Prevention of Corruption Act (PoCA). Plus de trois ans plus tard, le DPP, Me Rashid Ahmine, bien déterminé à s'attaquer à l'épineuse question des charges provisoires, a conclu à l'absence de preuves suffisantes pour poursuivre l'affaire.

Il est à noter qu'en juillet 2021, le bureau du Directeur des poursuites publiques s'était opposé à la demande de radiation des charges provisoires portées contre l'ex-commissaire. Me Narghis Bundhun, avocate de Nobin, avait soutenu que la police avait porté cette accusation en 2020 alors que l'acte incriminé remontait à 2016, et que l'enquête n'avait pu fournir de «prima facie evidence». Me Muneesamy avait alors rétorqué que l'arrestation devait être basée sur une «reasonable suspicion» et non une «prima facie evidence».

Mario Nobin était accusé d'avoir abusé de sa position, en tant que commissaire de police, pour donner des instructions facilitant l'octroi d'un passeport temporaire à Mike Brasse.

Selon l'acte d'accusation, Nobin aurait exercé son influence entre le 5 et le 8 septembre 2016 sur le Divisional Commander de la Northern Division et l'officier du Passport and Immigration Office, Boodhram, les incitant à accélérer la délivrance d'un passeport pour le trafiquant de drogue Mike Brasse. Ce dernier avait par la suite été arrêté et condamné à l'île de La Réunion à la suite de la saisie de 42 kg d'héroïne.