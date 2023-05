Algérie: CNESE - Lancement du processus d'élaboration du 6e Rapport national sur le développement humain

ALGER — Le processus d'élaboration de la 6ème édition du Rapport national sur le développement humain (RNDH) a été lancé, mardi à Alger, par le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Placé sous le thème: "L'éducation, un des leviers pour un développement plus inclusif et durable", cette nouvelle édition se penchera principalement sur la situation du développement humain en Algérie et le processus de formation cognitive du capital humain, a expliqué le président du CNESE, Sidi Mohammed Bouchenak Khelladi, lors de la cérémonie de lancement.

M. Bouchenak Khelladi a relevé, dans ce sens, l'importance de ce rapport, considéré comme l'une des productions phares du CNESE, soulignant qu'il représentait une "occasion de revisiter, dans un cadre concerté, les acquis dans différents domaines du bien-être, tels que la promotion de la femme, la lutte contre les inégalités et la pauvreté, la croissance économique durable, les services de santé et d'éducation de qualité".

En outre, cette édition "posera explicitement la question de la contribution de l'éducation à un développement plus durable et inclusif, au moment où l'Algérie affiche plus que jamais sa volonté d'accélérer la mise en oeuvre d'un modèle de développement qui est fondé davantage sur le facteur humain", a-t-il indiqué.

A cette occasion, le président du CNESE a affirmé que l'engagement de l'Algérie à renforcer le bien-être de sa population, notamment des enfants et des jeunes, sur les différents aspects du développement humain, "n'a cessé de se confirmer au fil du temps".

"L'Algérie a nettement progressé en matière de développement humain, en se plaçant à la 91ème place du classement mondial 2021-2022 du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) sur 191 pays, se situant ainsi parmi les pays à développement humain élevé depuis déjà plus d'une décennie", a-t-il rappelé, notant qu'en 2021, le pays a retrouvé rapidement son score, après la pandémie de Covid-19, "ce qui dénote de la soutenabilité de ses acquis en matière de développement humain".

De son côté la représentante résidente du PNUD en Algérie, Blerta Aliko, a estimé qu'e, dépit du "recul inédit" du développement humain au niveau mondial, durant la période 2021-2022, l'Algérie a su progresser en se plaçant ainsi à la 3ème en Afrique et en 1ère place au niveau de la sous-région Afrique du Nord.

Ce résultat "remarquable" s'explique, selon elle, notamment par "la philosophie de gouvernance algérienne qui pose l'emphase sur la protection sociale et lorsque cela est nécessaire - notamment pendant la pandémie - la mise en place de mesures économiques et sociales supplémentaires visant à renforcer la résilience des Algériens".

La collaboration avec le CNESE pour l'élaboration du RNDH intervient au début de la mise en oeuvre du programme de coopération 2023-2027 du PNUD en Algérie, souligne Mme Aliko.

Pour sa part, la représentante du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, a exprimé "sa grande satisfaction" quant à l'apport positif qu'aura ce projet dans l'amélioration des systèmes statistiques, leur fiabilité et transparence.

La même responsable a rappelé que le lancement de cette nouvelle édition du RNDH intervient à quelques mois de la tenue du Sommet sur les Objectifs de développement durable (ODD) qui sera l'opportunité de procéder à l'évaluation à mi-parcours des réalisations, des obstacles et des perspectives pour l'atteinte de l'Agenda 2030.

La cérémonie du lancement a été suivie d'un atelier, durant lequel deux groupes thématiques ont été mis en place pour débattre et échanger sur les différentes questions abordées.

Le premier groupe est consacré à établir un état des lieux du système éducatif et à l'analyse de la sphère du développement humain, alors que le second, se penchera sur l'examen des liens entre l'éducation et le développement économique afin de proposer, aux décideurs, des orientations de réforme qui permettront de tirer de meilleurs dividendes socio-économiques de l'éducation.