Algérie: Attaf à New York en prélude aux élections de renouvellement des membres non permanents du Conseil de sécurité

ALGER — Chargé par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf est arrivé au siège de l'ONU à New York pour une visite de travail qui intervient en prélude aux élections de renouvellement des membres non permanents du Conseil de sécurité, indique mardi le ministère dans un communiqué.

L'Algérie prendra part à ces élections prévues le 6 juin prochain à l'Assemblée générale de l'ONU, en tant que candidate pour briguer un siège de membre non permanent au sein du Conseil de sécurité pour la période 2024-2025.

"La candidature de l'Algérie bénéficie du plébiscite et de l'approbation de l'Union africaine (UA), de la Ligue des Etats arabes et de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), ainsi que du soutien de plusieurs pays frères et amis", précise le communiqué.

Lors de cette visite, M. Attaf aura des entretiens bilatéraux avec plusieurs représentants de pays membres de l'ONU, ainsi qu'avec le Secrétaire général et de hauts responsables de cette organisation internationale, en vue de "passer en revue les objectifs et les priorités que notre pays souhaite réaliser lors de son mandat au Conseil de sécurité et de mobiliser davantage de soutien en prévision des élections du 6 juin, outre la préparation des échéances qui suivront ce rendez-vous important", ajoute la même source.