Algérie: Indemnisation des victimes des intempéries à Tipaza - Les décisions du président de la République favorablement accueillies

TIPAZA — Les décisions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à l'indemnisation des victimes des intempéries survenues la semaine dernière, ont été favorablement accueillies notamment par les professionnels de la Pêche et les citoyens sinistrés à Tipaza, a-t-on constaté mardi sur place.

Le Président Tebboune avait ordonné, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, d'affecter 10 milliards de dinars pour l'indemnisation des sinistrés suite aux récentes intempéries et de reloger, dans un délai de 48 heures, tous ceux ayant totalement perdu leurs logements.

Approchés par l'APS au niveau du port de Khemisti, le plus endommagé, ou encore les ports de Bouharoune et Fouka, les pêcheurs ont salué ces décisions "historiques" et porteuses d'espoir de voir les choses prises en main au lendemain des moments difficiles qu'a connus la région.

A ce propos, le président de la chambre locale de pêche, Salah Kaabache a indiqué que ces mesures viennent à la rescousse des sinistrés qui auraient connu l'enfer sans ces décisions, "premières dans l'histoire de la pêche en Algérie".

"Les marins pêcheurs ont vécu un enfer au niveau des ports de Khemisti, Bouharoun et Fouka en raison des inondations dévastatrices ayant emporté les bateaux de pêche, leur unique source de subsistance, et dont la plupart ont perdu leurs véhicules stationnés sur site. Les conséquences auraient été plus graves n'eut était l'intervention du président de la République", a-t-il lâché.

Les services de la Direction de la pêche avaient entamé, lundi, en coordination avec la Chambre professionnelle, l'opération de recensement et de réception des dossiers des marins sinistrés, les premières estimations faisant état de près de 1.000 marins pêcheurs concernés par l'opération, selon M. Kaabache.

M.Kaabache a salué, par ailleurs, les moyens importants mobilisés pour le désensablement des ports et accélérer la reprise des activités.

Les décisions du président de la République ont également été saluées par les populations des zones d'habitation de Khemisti, Bouharoun et Fouka, où les autorités locales ont lancé une opération de relogement de 122 familles sinistrées.

Soupirant de soulagement, une quinquagénaire, relogée mardi à Fouka suite à l'effondrement du domicile familial, a exprimé "une joie sans précédent" après une longue nuit "d'horreur", où "la maison a été engloutie par les inondations dans une atmosphère de panique et de grande frustration".

Lire aussi: Tipasa/intempéries : entame du relogement de 122 familles sinistrées

Même ressenti dans tous les sites touchés par les inondations, les citoyens se félicitant des décisions du Président Tebboune, tout en exprimant leur reconnaissance et remerciements face à la solidarité des différents services de l'Etat dans ce contexte difficile.

De son côté, le président de l'association de protection du consommateur et de son environnement, Hamza Belabbes a souligné que les décisions "louables" du Président Tebboune traduisent concrètement le caractère social et solidaire de l'Etat algérien, notamment dans les moments "difficiles".

L'Association, dit-il, avec ses activités "intenses et efficientes", suit de près ces évènements dès le premier jour, soulignant la mobilisation des différents services de l'Etat pour prendre en charge les sinistrés et gérer la situation.

De plus, M. Belabbas a salué "la réactivité du Président de la République", à travers ses décisions qu'il a qualifiées de "très courageuses, traduisant son souci à préserver la dignité des citoyens".