Algérie: Tipasa/intempéries - Entame du relogement de 122 familles sinistrées

TIPASA — Le relogement de 122 familles, dont les habitations se sont totalement effondrées à la suite des inondations ayant affecté dernièrement les communes de la partie Est de la wilaya de Tipasa, a été lancé mardi par les autorités locales, tandis que l'indemnisation des propriétaires des habitations partiellement endommagées se poursuivra durant la semaine en cours, selon le wali Aboubakr Seddik Boucetta.

C'est dans la commune de Khemisti que le wali de Tipasa a procédé au lancement du relogement des 122 familles sinistrées, en application des décisions prises par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors du conseil des ministres dimanche, portant notamment affectation d'un montant de 10 milliards de DA à l'indemnisation des sinistrés.

Ces familles, dont le relogement est en cours par l'Office national de promotion et de gestion immobilière (OPGI), relèvent de cinq communes touchées par les inondations, à savoir Fouka (56 familles), Khemisti (37 familles), Bou Ismail (24 familles), Koléa (4 familles) et Bouharoune (une famille).

"Elles seront relogées dans sept sites répartis à travers les communes de Khemisti, Bouharoune et Fouka, et bénéficieront de couvertures, literies, et de divers équipements ménagers", a précisé M. Boucetta.

Parallèlement à l'opération de relogement en cours, des cellules de la direction de l'action sociale ont été mobilisées pour assurer un soutien psychologique aux familles, dont notamment les écoliers s'apprêtant à passer les examens de Brevet de l'enseignement moyen (BEM) et du baccalauréat, a ajouté le chef de l'exécutif local.

Il a, aussi, signalé l'affectation de quatre bus, à partir de la semaine prochaine, pour le transport des élèves habitant dans des régions, où les routes et les rues sont toujours embourbées.

S'agissant de l'indemnisation des propriétaires de logements partiellement endommagés, M. Boucetta a fait cas du recensement de 70 familles, selon un "bilan provisoire" des commissions techniques créées à cet effet.

Le Centre de contrôle technique des constructions (CTC), en charge de la classification des dommages subis par les habitations en "rouge ou orange", accompagne ces commissions techniques.

Le montant des aides financières à accorder aux concernés sera fixé par la suite, et toute l'opération sera parachevée avant la fin de la semaine en cours, est-il souligné de même source.

Le wali de Tipasa a réitéré, à l'occasion, les "efforts consentis par l'Etat pour réhabiliter les ports de pêche les plus affectés à Fouka, Bouharoune et Khemisti", parallèlement à l'entame, par les pêcheurs concernés, du dépôt des dossiers d'indemnisation de leurs pertes.

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, et la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou, ont transmis, lundi, les condoléances du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la famille de l'enfant Bouazza Mohamed Raouf, décédé à Khemisti, suite à l'effondrement du mur d'un stade de proximité à cause des intempéries, rappelle-t-on.