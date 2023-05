Afrique du Nord: 15eme Jeux panarabes - L'Algérie s'apprête à abriter un événement sportif majeur

ALGER — L'Algérie s'apprête à organiser à travers cinq grandes villes la 15émé édition des Jeux panarabes (5-15 juillet 2023) avec 20 disciplines dont le "breaking", devenu discipline olympique, et trois autres pour le handisport lors d'une manifestation sportive que l'Union des Comités olympiques nationaux arabes (UANOC) veut être grandiose et à la mesure des grandes potentialités infrastructurelles du pays, a annoncé mardi le secrétaire général du comité d'organisation, Sid Ahmed Selmi.

M.Selmi a expliqué lors d'un point de presse organisé à la salle de conférences du stade du 5 juillet 1962 que la commission technique chargée de l'inspection des installations sportives et d'hébergement des Jeux panarabes a terminé son travail à Alger et s'est rendu ce mardi à Oran pour la même mission, signalant que jusqu'à présent "13 pays ont déjà confirmé leur participation". La même commission se rendra ensuite à Constantine, puis à Annaba.

Faisant le point des préparatifs de cet important événement sportif, il a relevé que toutes les dispositions matérielles, humaines, techniques et organisationnelles ont été prises pour la réussite de cet événement majeur pour le monde arabe. M. Selmi a ainsi révélé que la mascotte des jeux, dont la conception a été faite par l'ANEP, est en cours de validation, alors que le slogan de ces jeux a été défini comme suit : "avec le sport on évolue, et à Alger on se rassemble".

Le SG du comité d'organisation de la 15eme édition des Jeux panarabes, qui n'a pas divulgué la nature et l'identité de la mascotte de ces Jeux, a seulement annoncé que les cérémonies d'ouverture et de clôture seront grandioses et à la mesure de l'événement et la renommée internationale de l'Algérie. Interrogé sur les animateurs de la cérémonie d'ouverture et s'il y aura de grands noms de la musique algérienne et arabe, il n'a pas voulu donner plus de détails.

Les villes devant abriter ces Jeux sont Alger, Oran, Constantine, Annaba, ainsi que Tipasa pour le cyclisme et le tennis de table.

Les disciplines choisies sont, le football (U21), les sports collectifs, l'athlétisme, le Badminton, le basket-ball 3X3, les sports de boules, la boxe, le breaking, les jeux d'échecs, l'escrime, le cyclisme, le tennis de table, la gymnastique, l'haltérophilie, le judo, le karaté, la lutte, la natation, la voile, et pour le handisport le "wheel chair basket", para Athletic, et le Goal-ball.

Quant à la participation du public et l'accès aux enceintes sportives où se dérouleront les compétitions, le SG du comité d'organisation de ces jeux a indiqué que des mesures ont été prises pour assurer le transport des spectateurs et du public, alors que des espaces "fan zone" seront mis en place au niveau de plusieurs villes du pays.