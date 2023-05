Afrique: Ruée vers l'Afrique, centre du triangle stratégique

La Tunisie n'a cessé, depuis des décennies, de réaffirmer son identité africaine en plaçant le continent au coeur de ses choix stratégiques. Elle a toujours accordé une importance primordiale au développement de ses relations avec ses confrères africains à travers la consolidation de ses relations politiques et l'établissement de partenariats diversifiés et féconds, fidèle en cela aux liens historiques profonds qu'elle entretient avec ces pays.

Aujourd'hui, cette vocation africaine a pris une nouvelle dimension en s'inscrivant dans le cadre d'une vision de long terme qui s'appuie sur les vertus de la coopération Sud-Sud et l'établissement de rapports économiques solides et durables. Depuis plus d'une décennie, la Tunisie a entrepris de conquérir les marchés économiques du continent, en s'appuyant sur ses entreprises.

Tabc : l'exemple édifiant

En effet, et à l'occasion de la journée mondiale de l'Afrique célébrée le 25 mai dernier, le Tunisia-Africa Business Council-Tabc a Inauguré son nouveau siège à Tunis «House_of_Africa». Fidèle à ses principes fondateurs et à sa vision de positionner la Tunisie comme portail vers l'Afrique, d'accompagner les entreprises tunisiennes à l'international, de développer la coopération Sud-Sud et de soutenir la diplomatie économique, le Tabc, à travers ce nouveau siège, a installé d'autres espaces dont le «Tunisia - Africa Business Incubator» (Tabi) qui sera le premier incubateur off-shore ayant pour objectif de créer une chaîne de valeur depuis la Tunisie vers tout le continent. Il sera exclusivement dédié aux jeunes entrepreneurs Tunisiens et subsahariens avec des projets innovants en Afrique.

L'autre espace «African Center for Training and Expertise (Acte)», un centre de formation africain qui propose des prestations et un appui de haute qualité, axés sur les problématiques spécifiques et les besoins réels de formation et de capacité building des pays subsahariens.

Enfin le Web Radio «The Voice_of_Africa (VOA)»: une première Webradio panafricaine depuis la Tunisie, destinée à la diaspora africaine en Tunisie, qui sera la voix de la communauté subsaharienne en Tunisie

«House of Africa» sera également un lieu de rencontres et de réalisation de plusieurs initiatives associatives panafricaines innovantes.

Par ailleurs, Tunisi-Africa Business Council, Tabc vient de lancer sa plateforme «Africa CEO platform ACP». Cette plateforme, (www.acp.com.tn) , permettra aux membres Tabc de planifier des rencontres B to B en ligne avec les opérateurs économiques à travers le continent et à l'international. La plateforme servira aussi comme un outil d'organisation des différents évènements de Tabc (Missions, salons, forums, séminaires, etc.).

A travers ces différentes initiatives et bien d'autres, Tabc jouera pleinement son rôle d'acteur majeur de la construction panafricaine et d'organisation leader dans l'accompagnement des opérateurs économiques sur le continent.

Marché convoité

L'Afrique se développe aujourd'hui et progresse à grands pas, malgré une surévaluation excessive du coût du risque qui entrave sévèrement le financement de ses entreprises. La prise de conscience de son potentiel de développement s'exprime nettement aujourd'hui et son marché est particulièrement convoité.

La Tunisie est ancrée en Afrique. Elle est commercialement méditerranéenne, mais son avenir économique ne peut faire abstraction de celui des pays subsahariens.

Du fait de la conjoncture de transition internationale, avec la guerre en Ukraine, la pandémie du Covid-19, les changements climatiques, les tensions commerciales, technologiques et géopolitiques, on assiste à une ruée vers l'Afrique, centre du triangle stratégique constitué par le Trans-Med et l'UE, L'Indopacifique, le Rcep (15 pays représentant 30% du PIB mondial) et l'Inde, le Trans-Atlantique, le Nafta et le Mercosur.

La Tunisie est appelée désormais à réaffirmer cet ancrage africain et à s'impliquer économiquement dans le développement accéléré en cours du continent en esquissant les grandes lignes de son positionnement géostratégique.

Ce positionnement lui permettrait de participer pleinement à l'action d'intégration de l'Afrique de l'Agenda 2063, dans les projets visant, en particulier, les institutions financières africaines, le réseau panafricain des services en ligne, l'université africaine virtuelle et en ligne, le marché unique africain du transport aérien... Elle pourrait aussi améliorer sa connectivité maritime, ferroviaire et routière en particulier par la jonction avec l'axe transsaharien Alger-Lagos.