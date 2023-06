Madagascar: « Kianja maitso » - Une solution idoine pour la restructuration sociétale

Une restructuration sociétale à travers l'implication du fokonolona tout en confiant notre destin à Dieu, s'impose pour une refondation de la nation. « La plateforme HFKF et le « Sakaizan'ny Kianja Maitso » regroupant des experts, des professeurs, d'anciens hauts responsables étatiques, des notables et bien d'autres, entendent ainsi redynamiser et vulgariser la structure « Kianja Maitso », car cela constitue une solution idoine, pour ce faire. Il s'agit d'un espace communautaire où toute la population dans un hameau se réunit pour prendre, de commun accord, des décisions. C'est en conformité avec les valeurs chrétiennes et les valeurs morales des Malgaches que nous prônons dans le cadre de l'instauration de la justice », a déclaré Tiana Randrianasoloarimina, le coordonnateur de cette plateforme.

En paix

A titre d'illustration, la commune rurale d'Andriambilany, dans le district d'Antanifotsy, est classée première en termes d'indice de gouvernance locale. « Son taux de recouvrement fiscal s'élève à 90%. On n'y trouve aucun feu de brousse, aucun conflit foncier et aucun vol de boeuf. Le chômage n'y existe pas non plus car tout le monde se donne la main pour créer des emplois à ses pairs. L'entraide sociale règne au sein de chaque hameau en cas de maladie ou en vue de la construction de logement pour les jeunes mariés, entre autres. Le budget communal est même consulté au niveau du « Kianja Maitso ». C'est une décentralisation réelle et effective. La population locale témoigne qu'elle n'est ni pauvre ni riche mais elle vit en paix », a-t-il fait savoir.

Plusieurs appellations

Dans une autre localité reliant Anjozorobe et Amparafaravola, le fokonolona a pu se mobiliser pour construire un pont pour les piétons d'une longueur de 476m suite à une décision prise dans leur « Kianja Maitso ». « A Antsirabe II, région grande productrice de tomates, il a également été décidé d'un commun accord lors d'une réunion auprès de « Kianja Maitso » que la population locale va percevoir les ristournes auprès des collecteurs qui chargent leurs camions pendant la nuit. Elle les verse ensuite auprès de la commune d'Andranomanelatra le matin », a-t-il évoqué. Il est à noter que le « Kianja Maitso » a plusieurs appellations selon les régions. Par exemple, on le nomme « Fandriake » à Analanjirofo.