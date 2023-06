Afrique: Mondial - Basket 3 x 3 - Double défaite de Madagascar

Les Ankoay ont encaissé deux revers, hier, lors de la première journée de la Coupe du monde de basket 3 x 3 à Vienne, Autriche.

Dur apprentissage. Les Champions d'Afrique des Ankoay n'arrivaient pas à contrer leurs adversaires, hier. Les protégés de Deda Randrianarivelo ont essuyé deux défaites face aux Serbes et Allemands et terminent pour le moment à la dernière place de la poule.

Pour leur première entrée dans la compétition, la bande à Livio a affronté les champions du monde en titre. Plus expérimenté et plus technique, les Serbes ont vite annoncé les couleurs. Déjà après quatre minutes de jeu, les Serbes ont mené par 8 à 3. Devant une belle adresse des numéros uns mondiaux, les Malgaches manquaient surtout d'efficacité surtout dans les tirs à longue-distance contrairement à leurs adversaires.

Elly, Fiary, Livio et Arnold, tous les quatre manquaient souvent leur tir, si dans les rebonds, les deux équipes sont à peu près dans les mêmes statistiques. A la fin de la rencontre, les Serbes, quatre fois champions du monde et habitués de la compétition se sont imposés, en toute logique par 21 à 9.

Manque d'expérience

Contre les Allemands, l'espoir était de mise après un début de match tonitruant des Ankoay. Grâce aux shoots d'Elly et de Livio, Madagascar était tout le temps devant au score. Les Malgaches réussissaient dans tous les secteurs marchands, les tirs à mi et longues distances, les rebonds. Après 6 minutes de jeu, les Ankoay mènent par 11 à 9. Mais sur une faute à la 5e mn a changé complétement la physionomie de la rencontre. En gagnant trois lancers francs, les Allemands passent pour la première fois devant au score par 12 à 11.

Une situation qui a un peu déstabilisé les gars de Deda qui confondaient vitesse et précipitation. Si les Malgaches stagnaient à 12, les Allemands passent à la vitesse supérieure et creusent l'écart par 20 à 12. C'était à la dernière minute que les Malgaches se sont réveillés, mais, c'était tardif. Ils arrivent à réduire l'écart par 16 à 20. Les Malgaches manquaient de ce qui ne s'apprend pas, l'expérience. Tout n'est pas perdu pour les champions d'Afrique, qui auront encore deux matchs, contre les Brésiliens et Français. Ils devront gagner ces deux rencontres pour espérer se qualifier pour la suite de la compétition.