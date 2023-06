Madagascar: Plateforme HFKF - Pas de participation à l'audit du fichier électoral

À l'approche des élections présidentielles, la plateforme HFKF ou Mouvement pour le rassemblement des Chrétiens en faveur de la Nation, s'engage à être un observateur électoral suite à la validation de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) le 14 février 2023.

« Dans ce cadre, nous nous référons au verset biblique dans Proverbes 14:34 indiquant que « La justice élève une Nation ». Notre objectif est ainsi d'instaurer cette justice en conscientisant tous les Chrétiens et les Malgaches à prendre leurs responsabilités tout en se tournant vers Dieu, en vue d'une refondation de la Nation. Pour ce faire, nous avons déjà effectué des descentes dans sept régions et six autres régions sont prévues pour ce début du mois de juin.

Nous sollicitons, entre autres, nos compatriotes à vérifier que leurs noms sont sur la liste électorale », a déclaré Tiana Randrianasoloarimina, coordonnateur de la HFKF, lors d'une conférence de presse, hier, à son siège à Antsakaviro.

Auditer le logiciel

Et lui d'ajouter que la candidature de cette plateforme, qui n'est ni un parti politique ni une Eglise, a également été retenue suite à un appel à manifestation d'intérêt lancé par la CENI le 21 avril 2023 pour effectuer les travaux d'audit de son fichier électoral. « Cette entité nous a confirmé la collaboration par courrier électronique le 19 mai 2023.

Cependant, nous n'avons reçu ni un contrat d'audit ni un projet de contrat d'audit jusqu'à présent. Ainsi, la HFKF ne participe pas aux travaux d'audit du fichier électoral menés actuellement par la CENI. L'acteur engagé dans ce processus n'agit pas non plus au nom de notre plateforme », tient-il à informer le grand public. Il est à rappeler que la mission de l'auditeur consiste, entre autres, à auditer le logiciel de gestion des bases de données utilisées pour l'enregistrement des électeurs et l'analyse du fichier électoral.