Madagascar: Sambava - Quatre morts dans un incendie domestique

La nuit du lundi, un incendie est survenu dans le fokontany d'Ambodisatrana II, Commune Urbaine de Sambava. Les flammes ont rapidement dévasté la structure. Ce qui a nécessité les efforts des habitants pour maîtriser le feu extrêmement nourri.

De plus, aucun sapeur-pompier ne se trouve sur place. La solidarité et l'unité qui se sont manifestées pendant une telle période difficile témoignent de la résilience d'une communauté unie face à l'adversité. Malheureusement, le décès d'une mère et de ses 3 enfants de, 3 mois, 2 ans et 4ans sont à déplorer. Deux autres enfants sont actuellement à l'hôpital Salfa de la ville.

Le maire de la commune urbaine de Sambava, Judicael Ramangalaza, était sur les lieux pour constater les dégâts et a présenté ses condoléances à la famille des victimes. L'incident a plongé les résidents de la région dans le deuil et a suscité une grande préoccupation quant à la sécurité incendie et aux mesures de prévention. Les enquêteurs sont actuellement sur les lieux pour déterminer les causes exactes du drame.