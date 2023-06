Madagascar: Invincible 2023 - Rendez-vous les 8 et 9 juillet prochains

L'édition 2023 d'Invincible, le plus grand séminaire en leadership personnel de l'océan Indien, se tiendra les 8 et 9 juillet au CCI Ivato Antananarivo. Face à un futur incertain et un contexte de crise croissante, la nécessité de renforcer sa résilience psychologique et son leadership personnel n'a jamais été aussi cruciale. Depuis sa première édition en 2019, Toky Rajaona, fondateur de Masterlife Company, coach renommé et motivational speaker inspirant, répond à cette nécessité.

20 heures

Le séminaire Invincible en est actuellement à sa troisième édition. Faisant partie des nombreux programmes en développement personnel proposés par Masterlife Company, Invincible s'adresse aux personnes professionnellement actives : managers, entrepreneurs, dirigeants, acteurs de changement. Au programme de cette année, 20 heures d'expériences immersives et transformationnelles pour ancrer l'audace et le dépassement de soi, la paix intérieure, l'intelligence émotionnelle, le leadership personnel et la mentalité de croissance.

À ce sujet, Mme Ravo Ramanantsoa, cadre senior dans une banque réputée et ancienne participante, témoigne : « Invincible a marqué un tournant dans ma vie. C'est comme si j'avais trouvé une boussole interne qui m'indique toujours la meilleure voie à suivre, peu importe l'adversité. J'ai appris à m'aimer, à me respecter, à m'écouter et à me relever des chocs émotionnels du passé. J'ai pris conscience de ma valeur, de mes capacités à contribuer positivement et à me réinventer. Je recommande fortement le séminaire à tous ceux qui aspirent à une transformation profonde et durable. »

Inspiration

Des guest-speakers inspirants seront à l'affiche durant l'édition de cette année. Des experts en neuroscience, en bien-être spirituel, en santé nutritionnelle, des entrepreneurs à succès ou encore de talentueux artistes férus de liberté et d'innovation interviendront durant le séminaire pour aider les participants à libérer leur plein potentiel. Parmi les nouveautés de cette édition 2023 figurent également la session de « firewalking » (marche sur le feu) ainsi que l'association de chaque participant à un projet de reforestation massive au profit des régions les plus vulnérables du pays.

Au fil des années, l'équipe a su enrichir les contenus de ses programmes en développement personnel grâce aux retours d'expériences positives de participants issus de tous horizons. « Avec Invincible 2023, préparez-vous à vivre deux jours libérateurs, ressourçants et transformateurs. C'est une promesse de clarté, de confiance, d'audace et de résilience face aux aléas de la vie, mais surtout, c'est une opportunité unique de vous dépasser et de devenir la meilleure version de vous-même. Devenez l'architecte de votre propre réussite ! » conclut Toky Rajaona.