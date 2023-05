Madagascar: « Akademia malagasy » - Vibrant hommage à Issouf Ben Assoumacou

La réunion mensuelle de l'Akademia malagasy a été marquée par une cérémonie d'hommage à Issouf Ben Assoumacou. Président de la section académique de Mahajanga, ce brillant enseignant est également une figure connue dans le monde musulman à Madagascar.

Son éducation a commencé à l'école coranique chez Fondy Ali Combo quand il avait 4 ans et il a poursuivi ses études dans des écoles publiques de Mahajanga. Brillant, il figurait sur la liste des meilleurs et était le major de sa promotion. Il a enseigné dans plusieurs établissements : EPP, CEG et lycée. Il a déjà occupé le poste de chef de Zone d'administration pédagogique (ZAP) à Mahabibo et était assistant pédagogique de la circonscription scolaire ( CISCO) Mahajanga.

En 1994, il passe le concours d'entrée à l'INFP de Mahamasina pour suivre une formation de trois ans en tant qu'enseignant de collège, options L1 Français/Anglais et professeur conseiller pédagogique. Après cette formation, il a travaillé à la DREN Boeny dans le cadre du projet de redressement du système éducatif malagache. Et quelques mois plus tard, en juillet 1997, il est nommé adjoint pédagogique de la CISCO Mahajanga.

Puis en 1999, il est nommé chef de la CISCO jusqu'en 2001. ll a officiellement terminé sa carrière d'enseignant en 2008, comme formateur au centre régional de l'institut national de formation pédagogique à Mahabibo Mahajanga. Il est décédé le 22 octobre 2022 alors qu'il venait tout juste d'accepter de présider la branche de l'Akademia malagasy Mahajanga. Cet enseignant, avec une brillante carrière dans l'enseignement, la politique et le sport, n'est autre que le père du Pr Elia Béatrice Assoumacou, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.