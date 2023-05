Madagascar: Rocade Tsarasaotra - Un chauffard alcoolisé provoque une série d'accidents, trois blessés

Les routes ont été le théâtre d'un véritable cauchemar lorsqu'un chauffard alcoolisé a semé la panique en percutant trois véhicules dans une série d'accidents. Un accident de la route spectaculaire s'est produit sur la rocade Tsarasaotra hier, vers 12 heures 30.

Un conducteur au volant d'une voiture Duster, en état d'ébriété, a perdu le contrôle de son véhicule et a violemment heurté plusieurs voitures qui se trouvaient sur son chemin. Une voiture 4x4 de marque Duster, de couleur grise et en provenance d'Anosivavaka, a fini sa course avec les quatre roues en l'air à Tsarasaotra. L'accident a débuté par un délit de fuite du conducteur de la 4x4 grise. Il a d'abord percuté une voiture Golf à Anosivavaka.

Pendant le constat de la police, le conducteur du Duster a pris la fuite. En cours de route, il a heurté une moto. Alors que des victimes ont été blessées dans la collision, le chauffard au volant de la Duster a continué sa course sur la rocade. Ensuite, il a violemment percuté un troisième véhicule venant en sens inverse sur la rocade Tsarasaotra. Après la collision, la Duster s'est renversée et a effectué un tonneau sur le côté droit, finissant les quatre roues en l'air.

L'autre véhicule, une voiture Mazda BT50, s'est arrêté sur la partie droite de la chaussée. Les conséquences de ces accidents ont été dévastatrices. Trois personnes ont été blessées, certaines grièvement. Selon les témoins, le fuyard était sous l'emprise de l'alcool. Une enquête en flagrance pour délit de fuite, refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger de la vie d'autrui, ainsi que pour conduite en état d'ivresse, a été ouverte.

Alcoolisé et blessé, le chauffard n'a pas encore été entendu », a précisé la police. Cette tragédie met en évidence les dangers de la conduite en état d'ébriété et souligne l'importance cruciale de la sensibilisation et des mesures de sécurité routière.