Madagascar: Liste électorale - Des sensibilisations intensives peu avant l'arrêtage de la liste

1 000 foyers, dont 500 personnes par district, ont pu être sensibilisés et encouragés à participer activement au processus électoral, peu avant l'arrêtage de la liste électorale qui prend effet ce jour.

Cette campagne a été réalisée dans le cadre du projet HAOGNA, un projet de sensibilisation à la participation effective au processus électoral auprès des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap.

Les animateurs du projet ont fait des pieds et des mains pour poursuivre leur mission, en intensifiant leurs actions de sensibilisation, à quelques jours de l'arrêtage de la liste électorale. 240 animateurs ont été dépêchés dans 20 districts, répartis dans les 11 régions dans lesquelles le projet intervient. Ils avaient pour mission de sensibiliser les citoyens de 18 ans et plus, à s'inscrire dans la liste électorale, à participer à la vie politique afin de contribuer à la promotion de l'égalité des genres et d'optimiser l'engagement des jeunes.

Les animateurs ont collaboré avec la CENI, la Commission électorale de district (CED) et les agents recenseurs dans le choix des personnes à visiter. Par ailleurs, les animateurs ont également procédé à des sensibilisations sur les marchés et lieux publics.

Ce projet, soutenu par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), a été exécuté par le Centre d'échanges de documentation et d'informations interinstitutionnelles (CEDII), la Commission électorale de district (CED), le KMF-Cnoe et la Coalition d'action sur les mouvements et leadership féministes.