Madagascar: Rôrô Rakotondrabe nommé coach des Barea A

Le sélectionneur des Barea A', médaillé de bronze au dernier Championnat d'Afrique des Nations en Algérie a été confirmé à la tête de la sélection A pour les dernières journées des éliminatoires de la CAN 2023.

Difficile accouchement. Très attendu depuis le départ du technicien français, Nicolas Dupuis, au mois d'avril, le suspense est enfin terminé. Roro Rakotondrabe est officiellement le nouveau coach des Barea A. La nouvelle a été confirmée, hier, en début de soirée par la Fédération malgache de football (FMF) sur sa page Facebook.

Avant cette officialisation, le nouveau sélectionneur a déjà travaillé avec le directeur technique national sur l'établissement de la liste. « Ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Et comme je suis un compétiteur, j'ai accepté » a fait savoir, Roro. Après quatre journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, les Barea sont déjà éliminés de la course avec seulement 1 point au compteur. Dans 19 jours, la sélection malgache reçoit à domicile l'équipe nationale ghanéenne pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN.

« Je peux dire qu'il y a le mélange de la peur, de l'excitation, mais, le seul mot d'ordre, c'est travailler. J'ai déjà une liste qu'on a travaillée avec le DTN. La liste sera publiée incessamment et comportera des joueurs locaux et expatriés Ce seront des joueurs malgaches qui sont prêts à défendre les couleurs nationales. Le défi n'est pas facile, et notre ambition, c'est de bien faire et redorer le blason du football. Avec la solidarité, l'union et la volonté, tout est possible » a continué, le nouveau coach des Barea A.

Regroupement

En étant déjà à la tête des Barea A', le coach connaît bien les joueurs locaux car ils étaient ensemble pendant presque deux mois. "Nous essayons de réunir les joueurs locaux disponibles pour un regroupement. Il ets difficile d'appeler de nouveaux joueurs surtout expatrié vu le court délai de préparation" a conclu, Roro. Avant cette nomination du technicien malgache qui a ramené la médaille de bronze continentale lors du dernier CHAN en Algérie, plusieurs noms de coachs étrangers ont émergé et dont la finalisation a traîné.

« C'est un technicien malgache de renom qui a porté haut les honneurs du pays au CHAN. Ses expériences et ses visions stratégiques pourraient apporter du renouveau à l'équipe nationale » peut-on lire, dans la déclaration de la Fédération malgache de football. En plus de la sélection A, Roro est aussi à la tête des Barea locaux pour les Jeux des Îles à domicile au mois d'août.