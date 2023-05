Tunisie: Nabil Ammar s'entretient avec Jack Lang à Paris - Diversifier davantage la coopération avec la Tunisie, partenaire actif de l'IMA

TUNIS — Dans le cadre de sa visite de travail en France, les 30 et 31 mai 2023, Nabil Ammar, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, s'est entretenu, avec Jack Lang, Président de l'Institut du Monde Arabe à Paris (IMA).

Cette rencontre, informe un communiqué de presse du ministère des affaires étrangères, a permis d'évoquer la profondeur et la richesse des relations de coopération existantes entre la Tunisie et l'IMA ainsi que l'importance qu'accorde la Tunisie aux différentes activités de l'Institut.

Les discussions, ajoute la même source, ont traduit une volonté commune des deux parties de développer et de diversifier davantage les projets de coopération dans plusieurs domaines à savoir la langue arabe, la littérature et les programmes artistiques, qui reflètent la richesse du patrimoine culturel de la Tunisie et le dynamisme culturel dont il est témoin.

La Tunisie est considérée un partenaire actif de l'IMA où plusieurs de ses expositions autour de la Tunisie ont connu un grand succès auprès du public pour ne citer que la deuxième Biennale des photographes du monde arabe contemporain, organisée à l'automne 2017, ainsi que l'exposition » Dégagements... la Tunisie un an après «, présentée à l'IMA à l'occasion du premier anniversaire de la Révolution.

Le musée de l'IMA dispose en outre depuis 1994 d'un dépôt de pièces issues des collections des musées tunisiens, sous l'égide de l'Institut national du patrimoine de Tunis (INP). C'est par ailleurs à un artiste-graffeur franco-tunisien, El Seed, qu'ont été confiées la création et la réalisation de l'emblématique fresque géante qui orne une des façades de l'Institut.

Enfin, les penseurs, auteurs, artistes, chercheurs, musiciens, danseurs, cinéastes tunisiens sont très régulièrement invités dans le cadre de la programmation culturelle de l'Institut (Jeudis de l'IMA et Rendez-vous de l'actualité, festival Arabofolies, Printemps de la danse, Journées de l'Histoire ...), et contribuent largement à leur richesse et à leur succès auprès du public.

Pour rappel également, lors de sa visite officielle en France en juin 2020, le président de la République Kais Saied s'est rendu au siège de l'IMA où il s'est entretenu avec Jack Lang, au sujet de plusieurs pistes de coopération pour l'avenir, y compris pour la promotion de la langue arabe.