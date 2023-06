Congo-Brazzaville: Inondations - La Croix-Rouge congolaise évoque les difficultés des départements

Les équipes de la Croix-Rouge congolaise (CRC) déployées sur le terrain dans les départements de la Sangha et de la Likouala après des pluies diluviennes et vents violents ont évoqué, le 30 mai, à Brazzaville, le problème de transfert des fonds Dref aux bénéficiaires ainsi que celui d'inaccessibilité des volontaires dans les différentes localités.

15 000 personnes sinistrés de la Sangha et de la Likouala ont perdu leurs habitations et plantations suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues depuis septembre 2022. Les volontaires de la CRC ont énuméré ces dégâts à l'occasion de l'atelier organisé à Brazzaville sur les leçons apprises de la mise en oeuvre du Dref inondations.

L'atelier a regroupé les acteurs de la société nationale de la Croix-Rouge, les partenaires techniques et financiers du mouvement Croix-Rouge et bien d'autres. Les participants suivent des présentations de l'opération par domaine ainsi que des travaux de groupe sur la coordination, l'analyse, la planification et la capacité opérationnelle.

L'objectif est de capitaliser sur les bonnes rencontres issues de la mise en oeuvre du Dref inondations réalisées dans ces localités.

Il consiste également à évaluer la mise en oeuvre de l'opération, identifier les succès et les défis, faire des recommandations ainsi qu'une analyse de l'actuel contexte et des risques des zones touchées afin de planifier une intervention efficace.

A cet effet, la CRC a déployés pendant quatre mois ses volontaires sur le terrain afin de soutenir leurs urgences et de donner un appui à la reprise de leurs activités quotidiennes, avec l'appui de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

L'intervention a porté sur le soutien aux moyens de subsistance, en hygiène et assainissement et à l'eau, en premiers secours d'urgence ainsi que dans le domaine de la santé avec le soutien psychosocial et la sensibilisation aux maladies hydriques.

Le chef de la circonscription sociale de Kabo, Baudry Bokouango Tsono, a indiqué que l'appui aux sinistrés n'a concerné que ce district du département de la Sangha et non les localités environnantes qui vivent de la cueillette et de la chasse. Selon lui, l'opération a été une première. Les difficultés ont été notamment le paiement par transfert cash à plus de 2 000 autochtones qui, pour la plupart, ne possèdent pas de téléphone.

Le délégué de l'Organisation mondiale de la santé, Vivien Hilaire Nyanga, a demandé aux participants de formuler des recommandations de façon objective pour permettre d'avoir un document important.

Quant au secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge/Croissant-Rouge, Zeade Léonard Nioule, il a émis le souhait au mouvement Croix- Rouge de prendre en compte les critères de sélection des bénéficiaires afin d'éviter la discrimination de la population autochtone.

Pour sa part, le vice-président national de la CRC, Gabriel Goma Mahinga, a rappelé dans son allocution d'ouverture que la rencontre permettra d'identifier les faiblesses de l'opération en vue d'envisager les perspectives pour l'amélioration de la structure.