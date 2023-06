Congo-Brazzaville: Coopération - Le Premier ministre congolais multiplie des audiences à Paris

Le séjour parisien du chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, se déroule au rythme des échanges allant de l'économie en passant par la politique jusqu'à l'enseignement.

Depuis son arrivée en France, le 25 mai dernier, Anatole Collinet Makosso multiplie les séances de travail entrecoupées, tantôt par une participation aux festivités du centenaire de l'Académie des sciences d'Outre-mer, tantôt en acceptant une invitation à la séance de « questions au gouvernement français » conduite par son homologue, Elisabeth Borne, à l'Assemblée nationale au Palais Bourbon.

En ligne de mire sur son agenda, deux moments majeurs : le lancement du Festival panafricain de musique et son installation à la Compagnie des sciences d'Outre-mer.

Parmi ses récents échanges, revenons sur celui avec le secrétaire d'État aux Affaires étrangères serbe, Goran Aleksić. Entre les deux hommes d'État, il a été question de démarrer les accords mixtes de coopération liant la Serbie et le Congo.

Dans le cadre du partenariat public-privé, il a reçu Hugues Kronacker et Christian Van de Sompel dont l'entreprise belge, Heveco, est déjà présente au Congo. Avec ces investisseurs, les échanges ont porté sur la densification, l'extension et la diversification de l'activité de leur société dans le département de la Lékoumou, au Congo.

Le 30 mai, l'enseignement supérieur était inscrit en bonne place sur proposition faite par un membre de la diaspora, Jean Gérard Mabonzo, avec l'appui technique d'Achille Benjamin Sompa.

À ce propos, Thierry Philippot, directeur de l'Institut supérieur de professorat et de l'éducation de l'université de Reims et Frédéric Castel, directeur adjoint dudit institut et expert ACF pour l'École nationale de formation initiale et continue des enseignants ( Enfice) de Mouyondzi, dans la Bouenza, ont effectué le déplacement de Reims à Paris.

Pour eux, à l'issue de la séance de travail en présence de Delphine Édith Emmanuel, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, les partenariats naissants entre cet Institut national de l'université de Reims et le Congo ouvrent les portes d'une coopération universitaire fructueuse entre deux pays liés par l'histoire, la France et le Congo.

L'objectif est de mettre en oeuvre le Projet d'appui à l'amélioration du système éducatif sur l'évolution de la formation initiale et de la formation continue des enseignants.

En l'état, l'accord cadre proposé entre les deux parties ne concerne que les mobilités des étudiants, chercheurs et personnels. « Il nécessite d'être amendé en mettant un accent sur la formation initiale des enseignants », a expliqué la ministre congolaise.

Ce projet concerne également l'Enfice de Mouyondzi qui donne aux formateurs des compétences requises pour la transmission du savoir, du savoir-faire, creuset de la formation continue, de l'encadrement pédagogique et de la recherche.