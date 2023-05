Afrique: Economie numérique - Le Maroc lance la première édition Gitex Africa

Le Royaume du Maroc accueille, du 31mai au 2 juin, à travers l'Agence de développement du digital (ADD), la première édition du plus grand salon de la technologie et des start-up en Afrique, sous le haut patronage de sa majesté le roi Mohammed VI.

Placé sous la tutelle du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration (MTNRA), Gitex Africa vise à faire progresser l'économie numérique en Afrique et à promouvoir l'engagement dans l'information et des technologies de communication.

Plusieurs délégations représentant des gouvernements, des entreprises technologiques, des start-up, des investisseurs et des jeunes intéressés participent à cette rencontre pour accélérer et stimuler l'ambition du continent dans son cheminement vers la transformation numérique. Environ 900 exposants représentant de grandes entreprises technologiques, des agences gouvernementales et des start-up ainsi que des participants de plus de cent pays et des dizaines de milliers de visiteurs du monde entier seront présents.

« Gitex Africa sera une opportunité pour les startuppers et jeunes programmeurs marocains et africains de résauter avec des investisseurs régionaux et internationaux ainsi que des incubateurs d'entreprises. C'est aussi une opportunité de réseautage avec des acteurs des secteurs public et privé », a déclaré Ghita Mezzour, ministre marocaine de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration du Royaume du Maroc.

Pour sa part, le directeur général de l'ADD, Sidi Mohamed Drissi Melyani, a souligné que « l'accueil de Gitex Africa démontre l'engagement du Maroc à travailler aux côtés des secteurs public et privé pour accélérer le développement des infrastructures numériques en Afrique tout en assurant la promotion de la gouvernance sur le continent africain, qui contribueront à renforcer la transparence et l'ouverture numériques et à consolider le processus d'intégration ».

Selon les organisateurs, Gitex Africa 2023 contribuera également à l'incubation de plus de quatre cents entreprises émergentes de trente pays, dont des centaines de start-up internationales primées et onze entreprises Unicorn désireuses de partager leurs réalisations et d'entrer dans le monde prometteur de l'innovation africaine.

« Cela offrira l'opportunité de se connecter avec 250 investisseurs de trente-quatre pays avec des actifs d'une valeur de 200 milliards de dollars américains. En tant qu'incubateur principal pour les entreprises émergentes et pôle d'attraction pour les fonds de capital-risque florissants, Gitex Africa sera une plate-forme d'exploration soigneusement organisée pour ces investisseurs, dont 70% viennent de l'extérieur de l'Afrique », d'après les responsables.

« Gitex Africa digital summit » comprendra également dix thèmes de conférence visant à explorer les sujets transformateurs les plus pertinents pour faire progresser l'agenda numérique de l'Afrique.