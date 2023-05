Ethiopie: La visite en Chine du vice-Premier ministre et ministre des affaires étrangères Demeke Mekonon a renforcé l'amitié entre l'Éthiopie et la Chine - Ministère des affaires étrangères.

Addis-Abeba — La visite en Chine du vice-Premier ministre et ministre des affaires étrangères Demeke Mekonon a amélioré l'amitié et la coopération entre l'Éthiopie et la Chine à un niveau supérieur, a annoncé le ministère des affaires étrangères.

Le porte-parole du ministère, l'ambassadeur Meles Alem, a fait une déclaration hebdomadaire sur les grandes questions dans le domaine des relations extérieures et de la diplomatie.

L'Ambassadeur Meles, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, Demeke Mekonon, dans son explication concernant la visite de travail de Yifui en Chine du 23 au 28mai 2023, a dévoilé que la visite renforcera non seulement la coopération et l'amitié entre l'Éthiopie et la Chine, mais le portera également à un niveau supérieur.

Demeke a indiqué que pendant son séjour, il avait eu des discussions avec de hauts responsables du gouvernement chinois et des investisseurs et a indiqué que les discussions ont créé une opportunité de renforcer davantage les relations et l'amitié entre les deux pays.