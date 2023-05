Algérie: Le Salon national des étudiants des ARTs et du patrimoine s'ouvre à Alger

ALGER — Le Salon national des étudiants des arts et du patrimoine, mettant en avant les travaux de créateurs issus des établissements d'apprentissage et d'enseignement dans les arts et le patrimoine, s'est ouvert mardi à Alger en présence de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji.

Accueilli au Palais de la culture Moufdi Zakaria, le salon regroupe des réalisations de jeunes étudiants et apprentis des écoles et instituts d'enseignement supérieur artistique notamment ceux de l'Ecole supérieure des Beaux-arts d'Alger (ESBA) et ses annexes à travers le pays.

Accompagnée des directeurs des écoles et instituts des arts et du patrimoine, sous tutelle du ministère de la Culture et des Arts, la ministre a visité le salon où elle s'est entretenue avec des étudiants exposants.

Au stand de l'Institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l'audiovisuel (Ismas), la ministre a annoncé que le secteur s'est doté d'une nouvelle structure, en l'occurrence l'Institut supérieur du cinéma dont le décret de création a été publié récemment dans le Journal officiel.

"L'institut national supérieur du cinéma aura pour mission d'assurer la formation dans le domaine du cinéma notamment dans les spécialités de l'industrie cinématographie et la gestion de production", a-t-elle précisé.

L'institut, a ajouté la ministre, "accueillera la première promotion de bacheliers qui ont suivi une formation artistique dans l'enseignement secondaire".

Issus de différents établissements de formation et d'enseignement artistique, des étudiants ont exposé leurs créations, couronnant pour certains, des années de formation dans différents domaines artistiques notamment la peinture, la sculpture et la miniature.

Au stand de l'Ecole supérieure des Beaux-arts d'Alger, des étudiants en cours de formation, ont proposé des toiles et sculptures. Nada Gaci, étudiante en fin de cycle dans la spécialité "expression picturale, a dévoilé une toile à l'huile qui reprend une scène du film "La bataille d'Alger", alors qu'un autre étudiant, a présenté une maquette d'une sculpture sur argile intitulée "La frustration".

D'autres oeuvres d'étudiants des écoles régionales des Beaux-Arts de Batna, Tipasa, Tizi-Ouzou, Mostaganem, sont également proposées au public qui aura à découvrir des portraits, dessins, miniatures et calligraphies. C'est le cas de Saad Eddine Bacha, plasticien et enseignant à l'école des Beaux-arts de Batna, qui propose une série de portraits comme celui dédié à l'artiste disparu, Idir, et à la femme chaouie.

Au stand de l'INSM, l'établissement d'enseignement supérieur de musique, prend part à cet évènement à travers des instruments de musique de valeur historique comme la "gasba" qui a accompagné le chanteur Khelifi Ahmed ou encore le "gembri" instrument à cordes datant du début du 21e siècle.

L'institut propose également des ouvrages dont des thèses de mémoire de fin d'études sur la musique bédouine, le diwan et le chant révolutionnaire.

L'Ecole supérieure de conservation et de restauration des biens culturels, participe au salon à travers l'exposition d'objets, matériaux et équipements utilisés dans le domaine de la restauration et la conservation des biens culturels.

Enfin l'Ismas, propose une rétrospective des oeuvres cinématographiques notamment les feuilletons de télévisons associant des comédiens qui ont suivi une formation dans cet établissement créé en 1964 et spécialisé dans la formation de comédiens dont certains ont brillé au cinéma et théâtre.

Le Salon national des étudiants des arts et du patrimoine se poursuit mercredi au Palais de la culture Moufdi Zakaria.