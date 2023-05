Algérie: CN - Mission de la commission de l'équipement et du développement local à Oran

ORAN — Une mission d'information temporaire relevant de la Commission de l'équipement et de développement local du Conseil de la nation a entamé mardi une visite à la wilaya d'Oran pour s'enquérir des projets de développement dans plusieurs secteurs.

Au début de la visite, le chef de la Commission, Saïd Saïdi, a présidé une séance de travail au siège de la wilaya avec des représentants de l'exécutif local et de l'Assemblée populaire de wilaya, au cours de laquelle il a fait une présentation sur la situation du développement dans la capitale de l'Ouest algérien, les projets structurants en cours de réalisation et les besoins futurs de la wilaya d'Oran pour concrétiser la vision des pouvoirs publics pour la transformer en un pôle régional important et une locomotive de développement dans l'Ouest du pays.

Les membres de la Commission de l'équipement et de développement local du Conseil de la nation ont visité le chantier du projet de route reliant le port d'Oran à l'autoroute Est-Ouest, ainsi que le port d'Oran, qui a bénéficié d'importantes opérations d'extension, notamment un nouveau terminal à conteneurs qui permet le traitement de 500.000 conteneurs par an. Le port d'Oran a également bénéficié de travaux de réalisation d'un nouveau poste à quai permettant l'accueil de navires de gros tonnage.

Dans une déclaration à la presse, au cours de la première journée de cette visite, Saïd Saïdi a indiqué que "les préoccupations des responsables locaux et des élus concernant divers projets, notamment la route reliant le port d'Oran à l'autoroute Est-Ouest, seront transmises aux hautes autorités", affirmant qu'ils veilleront à leur prise en charge "dans les plus brefs délais".

Pour sa part, le rapporteur de la Commission, Kouraichi Abdelkrim, a souligné que la mission d'information examinera, au cours de cette visite de deux jours, un certain nombre de projets de développement liés aux secteurs des transports, de l'équipement, des travaux publics, de l'habitat et des ressources en eau et préparera, au terme de la visite un rapport général qui sera transmis au président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, qui le remettra à son tour aux hautes autorités exécutives.

Le programme de cette mission d'information temporaire du Conseil de la nation dans la wilaya d'Oran se poursuivra mercredi avec la visite d'autres projets de développement, à l'instar de l'aéroport international d'Oran Ahmed Ben Bella et la nouvelle zone industrielle de Tafraoui, entre autres.