Afrique: Zitouni insiste à Nairobi sur l'impératif d'accélérer l'activation de la ZLECAF

ALGER — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni a insisté, mardi depuis Nairobi (capitale du Kenya), sur l'impératif d'accélérer l'activation de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), a indiqué un communiqué du ministère.

Cette déclaration a été faite dans le cadre de la participation de M. Zitouni aux travaux de la réunion des ministres du Commerce de la ZLECAF organisée à Nairobi, précise le communiqué.

Lors d'une présentation sur les règles d'origine relatives aux véhicules et au textile, le ministre a affirmé que "l'approche algérienne se repose sur la mise en place d'une véritable stratégie continentale, notamment dans les domaines de l'industrie du textile, des matières premières et de sous-traitance dans le secteur automobile, avec l'exploitation de tout le potentiel que recèle le continent africain", selon la même source.

En outre, M. Zitouni a mis l'accent sur "l'impératif d'accélérer l'activation de la ZLECAF et d'entamer, pour une première étape, les échanges commerciaux intra-africains, en plus de penser à développer les différentes industries suivant une stratégie continentale, en vue d'accroître le taux d'intégration et réaliser l'insertion économique continentale entre les Etats africains".

Cette stratégie, poursuit le ministre, "créera de nouveaux emplois et des chaînes de valeur et permettra aux Etats africains de créer la richesse via la transformation de ses ressources brutes et leur industrialisation au plan continental".

A noter que la réunion qui se déroule dans la capitale Nairobi les 30 et 31 mai en cours, a pour but de définir les priorités de la mise en oeuvre de l'accord sur la ZLECAF, dans le cadre du thème retenu pour cette année par l'Union africaine (UA) "Accélération du processus d'activation de l'accord sur la ZLECAF".

Par ailleurs, M. Zitouni a été reçu par le ministre kenyan du Commerce et de l'Industrie, Moses Kuria, en marge de sa participation aux travaux de cette rencontre, avec lequel il a passé en revue "les relations de coopération économique entre les deux pays frères et les moyens de les promouvoir à la hauteur des relations politiques profondes et des liens de fraternité historique qui unissent l'Algérie et le Kenya", selon le communiqué du ministère.

Dans ce contexte, le ministre a affirmé "la volonté de l'Algérie de travailler avec le Kenya afin de relancer les cadres bilatéraux susceptibles de booster les relations commerciales au niveau escompté".

M. Zitouni a également tenu une rencontre avec le ministre ougandais du Commerce et de l'Industrie, David Bahati, avec lequel il a examiné "les voies et moyens de mise en oeuvre des conclusions de la visite d'Etat que le président ougandais avait effectuée en Algérie, et laquelle a été sanctionnée par la signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente visant à renforcer les relations économiques entre les deux pays", note la même source.

A cette occasion, M. Zitouni a fait part du "souci du président de la République de suivre la mise en oeuvre des conclusions convenues avec la partie ougandaise sur le plan économique et commercial".

Le ministre s'est également entretenu avec la ministre tunisienne du Commerce et du Développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb. Suite à quoi, les deux parties ont relevé, selon le communiqué, "leur satisfaction quant au niveau des relations économiques et commerciales entre les deux pays frères".

M. Zitouni a affirmé, à cet effet, "sa détermination à continuer à soutenir le niveau des échanges bilatéraux".

Pour sa part, Mme Ben Rejeb s'est félicitée du "dynamisme actuel dont témoignent les relations fraternelles algéro-tunisiennes".