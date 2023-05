Algérie: Khenchela - Soutenance de la 1e thèse pour l'obtention d'une 'licence start-up'

KHENCHELA — La soutenance d'une thèse de fin d'études pour l'obtention d'"une licence Start-up", la première en Algérie, a eu lieu, mardi, au pôle universitaire Abdelhak Rafik Brerhi relevant de l'Université Abbas Laghrour de Khenchela.

Les étudiants Oussama Ikken, Souhaïb Krira et Wiam Krira, de la Faculté des sciences et des technologies de l'Université de Khenchela, ont obtenu une licence Startup dans le cadre de l'arrêté ministériel n 1275 du 27 septembre 2022 portant sur le mécanisme "un diplôme, une Startup", après la mention d'excellence décernée par le jury, assortie d'une note de 18/20.

Cette note est venue récompenser les efforts déployés par les trois étudiants dans l'élaboration de leur thèse qui sera couronnée par un projet de Start-up.

Les étudiants ont défini, au cours de leur soutenance, les objectifs souhaités à travers le développement de ce projet, et présenté les mécanismes et les étapes les plus importants pour le mener à bien.

La séance de soutenance à laquelle a assisté le recteur de l'Université de Khenchela, Abdelouahed Challa, a été présidée par le Pr. Abderrahim Siam, enseignant-chercheur en informatique.

Elle a été marquée par la présence du directeur de l'entreprise "Sofamec" pour l'industrie plastique, Moussa Kabtane, du représentant du partenaire économique et membre du Comité national de coordination pour le suivi de l'innovation et des incubateurs d'entreprises universitaires, Tewfik Mazouz, et du directeur de l'incubateur d'entreprises de l'Université Abbas-Laghrour et du Dr Imad-Eddine Mesbah, pour la première fois parmi les membres du jury, et du superviseur-rapporteur, M. Abdelali Boumaraf et son adjoint, M. Djemouai Mebarki.

Les étudiants qui ont soutenu la thèse ont exprimé à l'APS, leur "grande joie et leur fierté d'avoir réussi à atteindre leur objectif, celui de figurer sur la première liste des étudiants ayant obtenu un diplôme universitaire dans le cadre de la mise en oeuvre de l'arrêté ministériel 1275".

Pour sa part, le directeur de l'incubateur d'entreprises de l'Université a profité de l'occasion pour féliciter les étudiants pour leur "succès retentissant", avant de rappeler que la wilayat de Khenchela "a eu l'honneur d'être la première à mettre en oeuvre l'arrêté ministériel 1275, qui a permis aux étudiants de tracer leur voie vers le succès en concrétisant leurs idées innovantes et en les transformant en projets qu'ils travailleront à réaliser sur le terrain à travers des Startups".