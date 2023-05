Sénégal: Lancement des travaux d'extension électrique à Missirah Wadene et Dimiskha - Vers un accès universel à l'électricité pour une population de 1000 âmes à Kaffrine

Le directeur général de la Senelec, Pape Mademba Bitèye, a procédé, lundi 29 mai dernier, au lancement officiel de la phase d'extension du programme d'électrification des communes de Missirah Wadène et Dimiskha.

Présidée par le ministre de l'Urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow, cette cérémonie était une occasion de corriger une vieille revendication brandie par les populations de ces localités depuis plusieurs décennies et qui commence à trouver une issue favorable grâce au programme d'accès universel à l'énergie. Ainsi, prévue pour soulager une population de plus de 10.000 personnes, cette décision de rééquilibrer les disparités sociales entre les villages et les cités urbaines obéit à la fois à la décision de l'État et ses partenaires au développement de mettre fin définitivement aux difficultés rencontrées par les populations dans ce domaine, dans leur quotidien.

Car, au-delà de l'allègement des travaux attribués aux femmes, elle va aussi satisfaire les populations qui se trouvaient dans l'obligation de parcourir plusieurs kilomètres pour recharger leurs téléphones portables ou se connecter à l'Internet. Aussi les établissements scolaires qui, faute d'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, ne sont jamais parvenus à développer les apprentissages qui dépendent naturellement de la connexion à Internet.

Il faut cependant souligner que le raccordement des communes de Missirah Wadène et Dimiskha au réseau électrique est une composante du Projet d'amélioration de l'accès à l'électricité dans les zones périurbaines et rurales (Pamacel). Ce projet, qui est financé à hauteur de 50 milliards de FCFA par l'État du Sénégal et la Banque Africaine de développement (Bad), se fixe trois (3) objectifs majeurs : accroître le taux d'accès à l'électricité de 60 à 75 c/o avec le raccordement de 75.000 nouveaux abonnés ; initier le remplacement de 25.000 compteurs post-payés par d'autres à prépaiement intelligents ; et la réduction de 23 à 15 c/o du taux de pertes globales d'énergie électrique dans les collectivités concernées.

Dans cette perspective, il est prévu la connexion de 786 localités dont 427 dans la zone Centre-Est et Sud. La finalité de ce programme est de réhabiliter et étendre les réseaux de distribution basse et moyenne tension partout au Sénégal, en particulier dans la zone Centre-Est où les communes de Missirah Wadène et Dimiskha constituent la primeur des priorités.