Congo-Kinshasa: Déclaration de Samantha Power, Administratrice de l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID)

opinion

Samantha Power, Administratrice de l'USAID

Je suis consternée par les rapports faisant état du nombre croissant de femmes et d'enfants qui subissent des violences sexuelles chaque jour dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo (RDC), comme des documents de Médecins Sans Frontières l'ont montré au début de ce mois.

Les combats actuels entre l'armée de la RDC et le M23 soutenu par le Rwanda ont provoqué le déplacement de plus d'un million de personnes depuis mars 2022, dont la plupart est forcée à vivre dans des camps dangereux et surpeuplés, sans accès approprié à de la nourriture, de l'eau et des soins médicaux.

Dans ces conditions scandaleuses, des milliers de femmes et d'enfants sont exploités par des réseaux organisés de trafic sexuel - dont beaucoup seraient dirigés par des personnes liées au gouvernement de la RDC.

Le conflit avec le M23 dans le Nord Kivu a aggravé une situation déjà désastreuse dans l'est de la RDC, particulièrement dans la province de l'Ituri où d'autres groupes armés, y compris la CODECO et les ADF (aussi connus sous le nom de Daesch-RDC), tuent des civils aveuglément. Je rejoins les préoccupations profondes du secrétaire d'Etat Blinken à l'égard des personnes tuées, blessées, déplacées et rendues vulnérables par les violences.

Il est impératif que le gouvernement du Rwanda mette fin à son appui au M23 et retire ses troupes de la RDC.

Le gouvernement de la RDC doit aussi en faire davantage pour protéger ses citoyens les plus vulnérables - afin de fournir des terres pour de nouveaux sites où les personnes déplacées peuvent bénéficier de services et recevoir une protection; d'approuver systématiquement les lois du gouvernement contre les maisons closes impliquées dans la traite des femmes et l'exploitation des femmes et des filles; et pour fournir un accès sans entraves aux agences humanitaires qui s'emploient à soulager les souffrances de millions de citoyens congolais.

En outre, les autres gouvernements inquiets de cette situation devraient élever leurs voix et fournir des ressources pour soutenir le peuple congolais.

Je suis reconnaissante envers nos partenaires, qui travaillent dans des conditions périlleuses et éprouvantes pour fournir une aide qui sauve des vies.

J'admire leur service envers les plus démunis dans l'une des urgences humanitaires les plus graves du monde.