Sénégal: Violences de la demi-finale Ndiambour-Stade de Mbour - La Ligue pro condamne et actionne la commission juridique

La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a condamné, avec la dernière énergie, les scènes de violences qui ont interrompu ce dimanche 28 mai au stade Alboury Ndiaye de Louga, le match de demi-finale de Coupe de la Ligue entre Ndiambour-Stade de Mbour.

Une rencontre au terme duquel, les deux clubs se sont fendus de communiqués pour se rejeter la responsabilité. Dans sa réaction Amsatou Fall, directeur exécutif de la LSFP, annonce que la commission juridique a été actionnée et va se réunir ce jeudi pour statuer sur ces événements. Il souligne que les instances de la Ligue pro ont pris toutes les dispositions pour éradiquer la violence et mettre fin à ces actes de vandalisme qui, selon lui, commencent à ternir l'image du football local.

La commission juridique de la Ligue sénégalaise du football professionnel se penchera jeudi prochain sur les scènes de violences qui ont éclaté ce dimanche 28 mai à Louga, au cours de la demi-finale de Coupe de la Ligue ayant opposé le Ndiambour (Ligue 2) et le Stade de Mbour (Ligue 1). La rencontre a été interrompue à 20 minutes suite à des jets de projectiles et l'envahissement du terrain par le public au moment où l'équipe mbouroise avait pris l'avantage dans le match et s'acheminait vers la qualification.

Ce qui a conduit les officiels à mettre fin à la partie et de rentrer définitivement dans les vestiaires. « Toutes les dispositions avaient été prises pour assurer la sécurité et la bonne organisation de la rencontre. Ce qui s'est passé à Louga est inadmissible ! Evidemment, les instances juridictionnelles se penchent sur la question. Une fois que les rapports seront réunis, il y a aura instruction dans un bref délai», annonce Amsatou Fall, directeur exécutif de Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP). «Pour l'heure, la Ligue condamne avec la dernière énergie les scènes de violences», martèle-t-il.

Amsatou Fall précise que pour mettre fin à ces actes de vandalisme, qui commencent à «ternir l'image de notre football local et éradiquer la violence», la ligue a pris toutes les dispositions, «des directions seront données aux instances de disciplines pour qu' elles se réunissent le plus rapidement possible et prendre des sanctions qui s'imposent», souligne-t-il.

Les deux clubs se rejettent la faute

Dans sa réaction le club du Niambour n'a pas manqué, à travers un communiqué rendu public ce lundi 29 mai, d'accuser le vice-président du Stade de Mbour d'avoir provoqué ces incidents. «L'ASAC Ndiambour condamne avec la dernière énergie l'attitude de Ndiogou Hanne, vice-président du Stade de Mbour, dont la place n'est pas dans un stade de football, encore moins dans une loge officielle. C'est lui le principal instigateur du désordre», confie la formation lougatoise.

Dans sa réponse, le Stade de Mbour a, pour sa part, regretté le communique du club lougatois et a condamné «avec la dernière énergie les actes de violence survenus au stade Alboury Ndiaye qui ont mis en danger la vie des joueurs, du staff et des nombreux supporteurs mbourois (...) Le Stade de Mbour regrette le communiqué fallacieux de l'ASAC Ndiambour qui n'a pas relaté la vérité des faits et ne participe pas à la désescalade de la spirale de la violence. Le Stade apporte tout son soutien au Président Ndiogou Hanne», soutient-il, avant d'inviter «les acteurs à plus de retenue et la LSFP à prendre toutes ses responsabilités pour faire la lumière sur ces actes qui ternissent notre football local».

En attendant le verdict qui sera prononcé par la Ligue professionnelle, Teungueth FC de Rufisque a déjà validé le premier ticket pour la finale de la Coupe de la Ligue suite à sa victoire lors de la première demi-finale remportée ce samedi 27 mai devant le Casa Sport (2-1).