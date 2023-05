Sénégal: Violation des aires marines protégées - Le ministre de la Pêche brandit les menaces contre les auteurs

Le ministre de la Pêche et de l'économie maritime a brandi les menaces contre les auteurs des infractions contre les aires marines protégées.

Pape Sagna Mbaye présidait une rencontre avec les comités locaux de pêche artisanale, en prélude au Conseil présidentiel sur la pêche annoncée. La rencontre s'est tenue à la sphère ministérielle de Diamniadio.

Le ministre de la Pêche et de l'économie maritime promet de sévir contre les pêcheurs qui violent l'espace des aires marines protégées. C'est une réponse aux préoccupations des acteurs de la pêche artisanale qui s'inquiètent de la préservation de la ressource. Pape Sagna Mbaye qui rencontrait les délégations des 42 Comités Locaux de Pêche Artisanale (CPLA) a profité de l'occasion pour avertir les contrevenants à l'interdiction de la pêche dans les nurseries. « Dans l'ensemble des aires protégées, nous avons vu une abondance de juvéniles. Ce qui augure d'une très bonne campagne de pêche.

Mais il faudrait laisser ces juvéniles se développer. Ils ont dénoncé certaines pratiques des acteurs de la pêche artisanale qui se permettent d'attaquer les nurseries, ce qui n'est pas admissible. La Direction de la surveillance des pêches est à pied d'oeuvre pour arraisonner ces pirogues et leur infliger les amendes qu'il faut et il n'est pas exclu des peines d'emprisonnement parce ce sont des actes criminels qui sont posées. Et c'est inacceptable que cela continue », a dit Pape Sagna Mbaye.

Au cours de cette rencontre, les acteurs de la pêche artisanale ont étalé leurs inquiétudes par rapport aux conflits et la sécurité en haute mer. « Nous saluons l'initiative du ministre qui nous a écoutés et a pris note de nos doléances et a promis d'organiser des rencontres périodiques tous les 04 mois et deux assemblées générales pendant l'année. Les difficultés tournent autour de la gestion de la ressource, de sa préservation, de la sécurité en mer, notamment de la géolocalisation et surtout du statut des pêcheurs mais aussi des conflits entre les pêcheurs », a dit Marième Diaw, deuxième coordonnatrice du réseau national des CLPA.

Le ministre a souligné que cette rencontre est une d'importance capitale car la pêche artisanale représente 83% des captures : « ils sont meilleurs interlocuteurs ». Dans ce sens, Pape Sagna Mbaye a promis de prendre en compte tout ce qui a été exprimé par les acteurs et a annoncé des rencontres périodiques avec le bureau national des CLPA en plus de deux assemblées générales annuelles pour faire le bilan de l'exécution des engagements en conformité avec le chronogramme arrêté de concert avec l'ensemble des acteurs de la pêche artisanale.