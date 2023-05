Sénégal: Saint-Louis/Méga meeting à Médina Ndiathbé, dans le Podor - Moussa Sow sonne la mobilisation pour réélire Macky Sall «pour son second quinquennat»

La course vers la présidentielle de février 2024 s'accentue du côté des «Apéristes» de la zone du Fouta.

C'est le cas d'ailleurs au niveau du département de Podor où le maire de la commune de Walaldé, Moussa Sow, également coordonnateur du Programme d'Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA), a sonné la grande mobilisation des militants en vue de la réélection du président Macky Sall «pour son second quinquennat». Une manière pour le maire et patron du PUMA de démontrer la force de l'Alliance pour la République (APR) dans cette zone du Fouta. Moussa Sow a présidé ce meeting qui s'est déroulé dimanche dernier dans la commune de Madina Ndiathbé. Il en a profité aussi pour mettre en avant les réalisations enregistrées par le PUMA au niveau national, et départemental en particulier.

L'importance du développement et son lien étroit avec la politique ont été évoqués par l'édile de la localité de Walaldé. Il a mis en évidence l'engagement remarquable de la jeunesse locale, qui a organisé ce meeting pour montrer son soutien au coordinateur du PUMA. «Je tiens à féliciter et à encourager les jeunes qui suivent de très près les réalisations du PUMA dans la zone et ailleurs au Sénégal. Ce sont des jeunes très engagés en politique et sont tous derrière le président Macky Sall», a-t-il fait savoir. Moussa Sow reste tout de même convaincu, au vu de cette grande mobilisation, que le département de Podor demeure toujours le bastion de l'Alliance Pour la République (APR).