Sénégal: Place de la Nation - La coalition Benno Bokk Yakaar annonce un vaste rassemblement le 3 juin prochain

La coalition Benno Bokk Yakaar a fait face à la presse ce mardi 30 mai 2023, veille du dialogue national. Dans une déclaration, les responsables présents ont annoncé un rassemblement le week-end prochain.

« C'est pour illustrer, magnifier et défendre la république, l'État de droit et la démocratie, que notre coalition a décidé d'organiser un vaste Rassemblement pour la République le 3 juin 2023 sur la Place de la Nation. Nous allons ainsi célébrer les principes de la République et porter encore plus haut la grandeur de la Nation sénégalaise, une et indivisible », fait savoir Seydou Guèye qui a lu le message.

Pour la réussite de ce rassemblement, les leaders de Bby appellent à un sursaut national. « Nous y appelons toutes les forces vives de la Nation, tous les républicains et démocrates du Sénégal. Ce rassemblement est donc celui de la République, celui de la Démocratie, celui du peuple sénégalais imbu des valeurs de solidarité et de paix, celui de la sécurité et de la stabilité », conclut le coordonnateur de la communication de l'Apr.