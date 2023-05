Mali: Festi-blogueurs à Mopti - Un évènement inédit pour lutter contre la désinformation

Le 29 mai dernier, le Centre Jean-Bosco de Sévaré a vibré au rythme du mini festival « Festi-blogueurs ». Ce mini festival de la paix et de la lutte contre la désinformation s'est tenu en marge de l'édition 2023 de la Journée internationale des casques bleus. Organisé par la MINUSMA en collaboration avec le Conseil régional de la jeunesse de Mopti et la Coordination de l'Union des radios et télévisions libres de Mopti (URTEL), cet évènement avait un objectif préventif et éducatif vis-à-vis des fausses informations.

La paix commence avec les blogueurs

Ce rendez-vous inédit a rassemblé près de 400 participants venus d'une dizaine de villes du Centre du Mali pour honorer les casques bleus et marquer leur adhésion à la lutte contre la désinformation.

Blogueurs, activistes, animateurs, journalistes, leaders religieux, traditionnels ou coutumiers et de la société civile ont échangé à bâtons rompus sur le mandat de la MINUSMA. Leurs discussions ont aussi porté sur la prolifération des mauvaises informations, une prestation culturelle, une exposition photo des casques bleus ont ponctué la journée. Un sketch a aussi décrit le mandat de la MINUSMA.

La désinformation n'est pas un nouveau phénomène dans les régions du Centre du pays. Elle a pris de l'ampleur depuis l'attaque terroriste contre la ville de Sevare le 22 avril dernier. Depuis, elle cible particulièrement la mission onusienne, son personnel et ses installations. Boubacar Koungoulba, est un blogueur venu de Douentza. Promoteur de Douentza Info, il est conscient du rôle que les médias en ligne jouent dans la lutte contre la désinformation. « Avec l'avancée de la technologie, ce sont les médias en ligne qui sont utilisées pour propager les mauvaises informations. Un festival de lutte contre la désinformation, Festi-blogueurs est une innovation, un moyen pour déconstruire les discours de haine et les fake-news. Il faut que la MINUSMA nous aide davantage pour le renforcement des capacités pour qu'à leur tour les blogueurs, médias en ligne puissent l'aider à communiquer sur son mandat et pourquoi pas à vérifier les faits ».

Aminata Cissé Keïta est animatrice de radio à Niono. Selon elle, « les femmes exercent une influence significative sur leur public et leur entourage, car elles interagissent quotidiennement avec de nombreuses personnes. Elles sont membres de plusieurs associations, de groupes d'entraide et de collectifs. Leur participation active aux événements sociaux renforce leur impact ». Elle est convaincue qu'un programme spécifique destiné aux femmes est nécessaire pour remporter afin de gagner le pari de la lutte contre la désinformation. En guise de soutien aux actions de la MINUSMA et pour pleinement s'approprier le thème de la Journée internationale des casques bleus, au nom de la jeunesse, une porte-parole du Conseil Régional de la Jeunesse a lu le Secrétaire général de l'ONU, M. António Guterres.

Démêler le vrai du faux sur la MINUSMA

Présent au Festival, le Colonel Major Abass Dembélé, Gouverneur de la région de Mopti, a rappelé que la présence des casques bleus est l'expression de la solidarité internationale envers le Mali. Il a aussi souligné que les soldats de la paix participent activement à la prévention de la violence, à la réduction des conflits et à la protection des civils. « Les défis auxquels sont confrontés les soldats de la paix au Mali sont plus importants que jamais. Les conflits deviennent plus complexes, les tensions sociales augmentent et la prolifération des fausses informations entrave leur travail. Malgré ces difficultés, les soldats de la paix continuent de persévérer, aux côtés du Mali en droite ligne avec la stratégie de stabilisation des régions Centre » a-t-il martelé.

La paix commence avec la valorisation de la culture

La première édition de Festi-blogueurs s'est terminée sur une note culturelle vu son importance dans l'enracinement de la paix et le maintien de la cohésion sociale. Un spectacle de danse traditionnelle impliquant plusieurs pays a été organisé dans le but de promouvoir le mélange des cultures avec la communauté hôte malienne. Le spectacle culturel a servi de moyen pour renforcer les liens entre les différentes cultures présentes et favoriser une compréhension mutuelle.