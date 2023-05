Angola: La faible adhésion marque le dernier jour de la campagne de licences de taxi

Luanda — La fin de la campagne massive d'octroi de licences pour les taxis, les motos-taxis et les bateaux de pêche artisanale, à Luanda, a été marquée mardi, dernier jour, par une faible demande de services aux différents points d'enregistrement.

A l'exception de la municipalité de Belas, où les usagers ont afflué en grand nombre au bureau des licences, provoquant des inondations, les postes des municipalités de Luanda, Talatona et Cazenga ont connu une faible participation.

Dans la municipalité de Luanda, par exemple, le directeur des Transports, Trafic et Mobilité Domingos Araújo, a déclaré qu'il était surpris par le petit nombre de véhicules immatriculés le dernier jour de la campagne.

« Le personnel a pour consigne d'être rapide dans le traitement de la documentation et rigoureux dans le contrôle des dossiers », précise le responsable.

Le responsable estime que la faible participation était due au fait que de nombreux chauffeurs de taxi se retirent parce qu'ils ont des véhicules en mauvais état technique.

Depuis le début de la campagne, a-t-il poursuivi, le bureau des licences situé à l'intérieur de Cidadela Desportiva a enregistré environ quatre mille motos-taxis et 1 300 taxis.

En ce qui concerne la municipalité de Talatona, le directeur municipal de Transport, Trafic et Mobilité, Paciência Curinge, a dit qu'il s'attendait à une plus grande adhésion et considère que la faible demande est liée au manque d'information, au manque d'intérêt et, probablement, au coût de la licence de taxi, d'une valeur de 37 200 kwanzas et 2 112 kwanzas pour les motos-taxis.

"La campagne se déroule sans encombre", a indiqué le directeur, sans donner le nombre de licences et de livrets.

Comme à Luanda et Talatona, la municipalité de Cazenga a également enregistré une faible demande de services de licences de taxis et de motos-taxis.

S'adressant à l'ANGOP, le directeur local des transports, de la circulation et de la mobilité, Agostinho Luís, a fait savoir que, du 27 avril au 30 mai, 305 licences ont été délivrées pour le service de transport collectif "Bleu et Blanc", 227 pour l'activité de mototaxi avec plus de 50 cylindres, 112 immatriculations pour les vélos de moins de 50 cylindres et pour les permis de conduire des motos de moins de 50 cylindres 723.

"Ce nombre est significatif et les objectifs prédéfinis ont été atteints, malgré la faible participation des usagers en ce dernier jour", a indiqué le responsable, soulignant que ceux qui n'ont pas profité de la licence volontaire taxi et moto taxi auront recours au paiement d'un émolument.

Contrairement aux autres, la municipalité de Belas a enregistré, mardi, dernier de la campagne, un flot d'usagers.

Sans donner de chiffres, le directeur municipal des Transports, de la Circulation et de la Mobilité, Sérgio Sachikuata, a déclaré à l'ANGOP qu'il y avait une forte demande, principalement des motos-taxis.

Quant aux navires, 100 navires artisanaux ont été autorisés.

À ce sujet, le directeur municipal de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, João Domingos, a déclaré que les résultats sont issus de la campagne, mais que le nombre a tendance à augmenter à mesure que de nouveaux investisseurs apparaissent dans le secteur de la pêche.