Angola: L'IGAE appelle à une plus grande implication de la société dans la lutte contre la corruption

Huambo (Angola) — Le nouveau délégué de l'Inspection générale de l'administration de l'État (IGAE) de la province de Huambo, Gibson Abílio Cauanga, a demandé mardi un soutien institutionnel et une plus grande implication de la société dans la prévention et la lutte contre la corruption.

Le responsable s'exprimait en marge de sa présentation par l'inspecteur général adjoint de l'IGAE, Correia Gomes, aux membres du Gouvernorat local, dont le vice-gouverneur chargé des services techniques et des infrastructures, Elmano Inácio Herculano Francisco.

Issu de l'Administration générale des impôts (AGT), Gibson Abílio Cauanga a dit que l'IGAE de Huambo a l'intention d'avoir les gestionnaires publics et la société en général comme partenaires dans l'inspection des actes de gestion des affaires publiques, en mettant l'accent sur la transparence et l'intégrité publique.

« Nous allons travailler ensemble dans la lutte contre la corruption et, parallèlement, poursuivre le travail de communication institutionnelle initié par le délégué, à travers des actions de sensibilisation pédagogiques auprès des membres du Gouvernorat et des administrations communales, en tant que gestionnaires publics, ainsi qu'en renforcer l'éducation de la population », a-t-il dit.

De son côté, l'inspecteur général adjoint de l'IGAE a indiqué que la nomination du nouveau délégué s'inscrit dans le cadre d'un exercice mené à travers la majeure partie du pays, dans le but de dynamiser davantage les activités du corps d'inspection.

Le nouveau délégué remplace Augusto Fernandes da Piedade, qui dirigeait l'IGAE à Huambo depuis deux ans, exercera les mêmes fonctions dans la province de Lunda Sul.

L'IGAE est un organe auxiliaire de l'Exécutif qui a pour mission d'effectuer le contrôle interne administratif de l'administration publique, à travers l'inspection, la surveillance, l'audit, le contrôle, l'enquête et les enquêtes de tous les organes, agences et services de l'administration directe et indirecte de l'Etat, ainsi que les administrations autonomes.