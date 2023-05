Angola: La Ministre reconnaît la nécessité d'une décentralisation des compétences

Luanda — La ministre de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Teresa Rodrigues Dias, a reconnu, mardi, à Luanda, la nécessité d'une plus grande déconcentration des compétences administratives et l'attribution du pouvoir décisionnel aux administrations locales.

S'exprimant lors de l'acte de clôture de la Rencontre nationale de l'administration publique, du travail et de la sécurité sociale, elle a indiqué qu'il était nécessaire de maintenir l'élan réformateur de l'administration publique, en ce qui concerne les limites entre ces changements et la réforme de l'État.

Pour la gouvernante, il est essentiel que toutes les initiatives soient intégrées dans un cadre stratégique cohérent à moyen et long terme.

"Il est nécessaire de donner la priorité aux processus de réforme de l'administration publique sur les questions de capital humain compte tenu de la dimension organique des institutions susmentionnées et du renforcement des systèmes, programmes et organes, conçus pour améliorer l'évaluation ou la performance des employés et des travailleurs", a-t-elle souligné .

Quant au rôle de la formation professionnelle dans l'entrée sur le marché du travail, elle a dit qu'il serait intéressant de trouver des mécanismes visant à renforcer et à améliorer l'éducation, la formation et la qualification professionnelle, en augmentant le taux d'investissement dans l'éducation et la formation professionnelle.

Defendeu, por outro lado, a necessidade de se reforçar a participação dos sindicatos, a fim de se concretizar a liberdade sindical, deixando de ser uma realidade de ordem meramente formal e consagrar soluções que visem a estabilidade do emprego.

Elle a défendu, d'autre part, la nécessité de renforcer la participation des syndicats, afin de matérialiser la liberté syndicale, cessant d'être une simple réalité formelle et de consacrer des solutions visant la stabilité de l'emploi.

Dans le cadre des défis de la durabilité, de l'expansion et de l'adéquation de la sécurité sociale, Teresa Rodrigues Dias a déclaré que le secteur doit générer la confiance des citoyens, afin qu'ils se sentent incités à s'inscrire et à cotiser à la sécurité sociale.

La réunion a abordé des sujets tels que « Réformes de l'administration publique », « Le rôle de la formation professionnelle dans l'entrée sur le marché du travail », « Croissance économique, emploi et revenu : les défis dans la région africaine pour la prospérité socio-économique de l'actuelle et de la prochaine générations» et «Défis de la pérennité, de l'expansion et de l'adéquation de la sécurité sociale».