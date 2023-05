Angola: L'Exécutif veut une production minière diversifiée

Luanda — Le Gouvernement angolais veut une production minière nationale plus diversifiée, en plus de ce qu'il produit normalement, comme le diamant, l'or, le fer, le granit, le marbre, a déclaré mardi le conseiller du ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Makenda Ambroise.

À cet effet, a indiqué le conseiller, l'Angola doit commencer à produire des minéraux critiques (chrome, cobalt, cuivre, graphite, plomb, fer, lithium, manganèse, nickel et argent), afin d'assumer un rôle fondamental dans le développement socio-économique du pays, sauvegardant les intérêts publics et sociaux, vers la décarbonisation.

Mankenda Ambroise comprend que, malgré un long chemin à parcourir, l'Exécutif angolais entend atteindre cet objectif, non seulement en raison du potentiel dont dispose l'Angola, mais aussi parce que, actuellement, les minéraux critiques représentent une opportunité commerciale pour le pays.

"Le monde entier se dirige vers la décarbonation, visant zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050, et l'Angola n'est pas une exception compte tenu de la taille de ses occurrences minières et de la demande existante", a-t-il souligné.

À titre d'exemple, il a souligné que de nombreux minéraux critiques sont utilisés dans la fabrication d'aimants pour éoliennes, en plus du cuivre et du niobium, faisant un bond important en termes d'exploration de minéraux critiques au cours des cinq prochaines années.

D'autre part, il a ajouté que la recherche géologique et minière se poursuivait à l'échelle locale et régionale pour élargir la connaissance des zones à potentiel minier et créer les conditions pour le développement de projets avec de nouveaux investissements.

Il a également informé qu'avec d'énormes efforts déployés, il existe actuellement un nombre considérable de projets miniers critiques autorisés dans le pays, dont certains sont en phase de prospection et d'autres déjà en phase d'exploration.

Sur la base du potentiel minier, a poursuivi le responsable, l'Angola est et pourrait être une source fiable pour le développement de projets qui assurent la production de minéraux critiques nécessaires à la transition énergétique, ce qui devrait permettre à une partie importante de la chaîne de valeur de ces minéraux d'être traité localement.

"Le pays possède d'importants gisements de minéraux critiques et, actuellement, 36 des 51 minéraux considérés comme les plus critiques au monde sont connus en Angola, dont certains sont sur le point d'entrer en production", a-t-il expliqué.

Selon l'ingénieur, il est urgent de mieux utiliser les minerais critiques en Angola. « Des efforts et une attention particulière sont actuellement concentrés sur les minéraux tels que le lithium, le minerai de fer, le nickel, le plomb, le cobalt, le cuivre, le manganèse et les terres rares, visant à couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur ».

Mankenda Ambroise a fait ces déclarations quand il s'exprimant à l'ouverture de la 2ème édition du "Forum-Exposition - Affaires minisères" qui, entre autres sujets, abordera "La vision de la banque et de la Bodiva et leur degré d'intervention dans les minéraux critiques", " Produits d'assurance pour les minéraux stratégiques », Marché aval et minéraux critiques », et « Le secteur des transports et des services de l'industrie minière en transition ».

Le forum durera deux jours et discutera des questions liées au transfert d'énergie juste pour la mise en oeuvre de mesures de sécurité énergétique appropriées, en tenant compte de l'expansion des nouvelles sources d'énergie, telles que les énergies renouvelables.