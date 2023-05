Afrique: L'Angola prépare le Sommet extraordinaire de la CIRGL

Luanda — La préparation du Sommet extraordinaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), prévue samedi (3), a réuni mardi, à Luanda, le chef de la diplomatie angolaise, Téte António, et les ambassadeurs de Zambie, Congo, RDC, Rwanda, Kenya, Ouganda et des représentants de Tanzanie et du Soudan.

Outre le bilan des tâches menant au sommet et la préparation de son ordre du jour, les questions de paix et de sécurité dans la région ont été analysées.

Le sommet devrait réunir les Chefs d'État et de Gouvernement, ou leurs représentants, ainsi que des entités liées à la Commission de l'Union africaine, au Secrétariat des Nations Unies, à la CIRGL, à la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) et à la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC).

La CIRGL est devenue un important forum politique et diplomatique, avec la perspective de devenir une plate-forme pour le renforcement de la paix et de la stabilité dans la sous-région.

Créée en 1994, suite aux conflits politico-militaires qui ont marqué la région des Grands Lacs au début des années 1990, l'organisation regroupe l'Angola, le Burundi, les Républiques Centrafricaine et Démocratique du Congo, ainsi que le Congo, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan, le Soudan du Sud, la Tanzanie et la Zambie.