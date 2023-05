Cote d'Ivoire: Liste électorale provisoire - Le Ppa-Ci dénonce des irrégularités

La présidente de la Sentinelle anti-fraude électorale (Safe) du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-CI), Me Habiba Touré, a dénoncé le 30 mai 2023, les irrégularités constatées sur la liste électorale provisoire.

Au cours d'une rencontre avec la presse, au siège de son parti à Abidjan, la présidente du Safe a fait remarquer que des personnalités, à savoir Guillaume Soro condamné par contumace figureraient sur la liste électorale. Ainsi que ses proches collaborateurs comme Me Affoussiata Bamba ou encore Souleymane Kamaraté dit Soul to Soul.

« Pourtant, tenez-vous bien, si Guillaume Soro a été radié de la liste électorale, Me Affoussiata Bamba et Soul to Soul qui avaient également été condamnés, dans la même affaire criminelle, figurent eux, toujours sur la liste électorale », a mentionné Me Habiba Touré.

Et de révéler ceci : « Il en est de même, dans une toute autre affaire criminelle, concernant le général Dogbo Blé et le colonel Jean Abéi qui n'ont pas perdu leur qualité d'électeurs, et se trouvent sur la liste électorale. Il en est encore de même du commandant Yapo Anselme Séka dit Séka Séka. Oui ! Toutes ces personnes sont sur la liste électorale ! », s'est-elle exclamée.

Et de dévoiler : « tous ces militaires qui croupissent en prison et dont on ne cesse de réclamer la libération, ont tout de même le droit de voter, et sont sur la liste électorale contrairement à toutes les allégations de la Cei qui peine à justifier l'injustifiable ».

Lors de cette rencontre, la présidente du Safe a fait également savoir que des personnes décédées seraient sur la liste électorale provisoire.

Elle a mis en lumière des noms. « Bernard Dadié, décédé il y a pourtant plus de 4 ans, du patriarche Abdoulaye Diallo, décédé le 6 mars 2023, de feu le Premier ministre Seydou Diarra, décédé le 19 juillet 2020, de feu Sery Bailly, décédé le 2 décembre 2018, de feu Alphonse Douati, décédé le 30 janvier 2022 et de l'ancien Dg de la Sotra, feu Attey Philippe, décédé le 26 juillet 2019. Il y a ainsi 6036 doublons inscrits sur la liste électorale et qui peuvent voter, deux voire trois fois qui ont été repérés », a-t-elle témoigné.

La date d'affichage de la liste provisoire et de la période du contentieux est fixée du 1er au 10 juin 2023.